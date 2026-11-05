Universidad Católica vs Deportes Limache se juega este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas (Chile) en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Según Cooperativa, el partido se transmite por TNT Sports Premium y por streaming en TNT Sports en Max (HBO Max).
Horario, estadio y canal
- Fecha: domingo 8 de noviembre.
- Hora: 12:30 horas (Chile), en simultáneo con Audax Italiano vs Coquimbo Unido.
- Estadio: Claro Arena, en Santiago.
- Televisión: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en Max (HBO Max).
- Árbitro: aún no publicado en las fuentes que revisamos.
El partido fue adelantado por la ANFP desde las 20:00 horas del mismo domingo, para que termine antes de los duelos que pueden definir el título y el Chile 2, como detallamos en nuestra programación de la fecha 27.
¿Cómo llegan la UC y Limache?
La UC llega con una victoria en el clásico universitario: el domingo 1 de noviembre venció 1-0 a la U en el Claro Arena, con un gol de Clemente Montes a los 3 minutos, según Cooperativa.
Deportes Limache, por su parte, ganó 2-0 a Audax Italiano el lunes 2 de noviembre en el estadio Nicolás Chahuán, con goles de Augusto Aguirre, a los 14 minutos, y de Marcos Arturia, de penal, en el descuento.
Qué se juega la UC en el Claro Arena
Cooperativa lo describe como un choque de la “pelea continental”, jugado a la misma hora que Audax y Coquimbo. El orden en que se resuelve el domingo, con el partido de la UC primero, lo explicamos en esta nota.
Si cambia algún dato de la transmisión o el horario, lo actualizaremos en cuanto lo informe el canal o la ANFP.