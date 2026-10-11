Datos Clave Equipo: Querétaro, dirigido por el chileno Esteban González. Campaña: Cuarto lugar del Apertura de la Liga MX con 17 puntos y un partido pendiente. Evaluación: Periodistas mexicanos destacaron su propuesta y la posibilidad de que dé el salto a otro club.

El presente de Esteban González en el fútbol mexicano comienza a llamar la atención. El entrenador chileno tiene a Querétaro en el cuarto puesto del Apertura de la Liga MX, con 17 puntos y un partido pendiente, en una campaña que lo mantiene compitiendo con clubes de mayor historia y presupuesto.

Los Gallos Blancos son sublíderes detrás del América, con 20 unidades luego de la nueva victoria conseguida este sábado ante Atlante. Una posición que contrasta con las dificultades que ha enfrentado la institución a lo largo de su historia para instalarse entre los protagonistas del fútbol mexicano.

Fundado en 1950, Querétaro ha atravesado descensos, cambios de franquicia, traslados y una desafiliación. Su principal hito deportivo fue alcanzar la final de la Liga MX en el Clausura 2015, cuando tuvo al brasileño Ronaldinho entre sus figuras. Ahora, con González en el banco, busca volver a competir en la parte alta.

El extécnico campeón con Coquimbo Unido consiguió dos resultados que reforzaron la atención sobre su trabajo: una victoria por 3-1 ante Atlas, dirigido por Hernán Crespo, y un triunfo por 2-0 frente al Chivas, bajo la conducción de Gabriel Milito. Ambos encuentros se disputaron como visitante.

La propuesta de Esteban González convence en México

Felipe Sebastián Muñoz, periodista de TUDN, valoró la campaña de Querétaro y destacó que el equipo está consiguiendo resultados pese a no contar con una plantilla del nivel de los principales candidatos al título. “La de los Gallos Blancos no es una propuesta extraordinaria como tal, pero altamente efectiva, sobre todo fuera de casa. Es lo que el torneo mexicano demanda al final, además de premiar al consistente y constante”, explicó.

Para el comunicador, la ubicación de Querétaro en la tabla representa un mérito considerando las diferencias que existen entre su plantel y el de los equipos que habitualmente pelean por los primeros lugares. Su rendimiento, además, le permite proyectar una posible clasificación a la liguilla, la fase decisiva del campeonato.

Muñoz también abordó las posibilidades de que González sea considerado por una institución con mayores aspiraciones deportivas. A su juicio, una buena campaña puede abrirle puertas incluso si no termina levantando un trofeo. “Es muy común que un entrenador de buenas cartas durante un torneo pueda dar el salto a un equipo fuerte. Yo no descartaría que sea parte de la conversación en equipos como Pumas o Toluca al final del torneo”, afirmó el periodista de TUDN.

“Jugar de tú a tú”: el sello que destacan del chileno

Mario Aguirre, periodista de Football Co., también se mostró sorprendido por el rendimiento del equipo. Según explicó, Querétaro venía de un torneo en el que no consiguió clasificarse a la liguilla, por lo que las expectativas para este semestre no eran especialmente altas.

El comunicador planteó que el proceso de adaptación inicial permitió que González instalara progresivamente su idea de juego. Ahora, sostiene, el equipo muestra con mayor claridad la influencia del entrenador y una propuesta que no se limita a defenderse frente a rivales más poderosos.

“Creo que sí, a la mayoría de la gente, si tú le preguntas, también de la crítica especializada, nos está gustando bastante la propuesta de Esteban”, sostuvo Aguirre. El periodista destacó especialmente la valentía del conjunto de Querétaro para competir frente a instituciones que cuentan con más recursos y planteles más profundos, como América, Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey y Tigres.

“Esteban y el equipo han sido lo suficientemente valientes como para intentarles jugar de tú a tú a varios equipos, sacarles puntos y dar varias sorpresas”, agregó.

Aguirre también mencionó el trabajo de reclutamiento del club, que ha recurrido a una herramienta tecnológica propia para identificar futbolistas compatibles con la idea táctica del entrenador. En ese proceso llegaron jugadores de distintos mercados, incluidos España, Argentina y la propia Liga MX, entre ellos Santiago Ormeño.

¿Puede Esteban González llegar a un equipo más grande?

Para Aguirre, el entrenador chileno no necesita ganar el campeonato ni alcanzar la final para llamar la atención de otras instituciones. Su trabajo en Querétaro ya podría abrirle posibilidades, especialmente si mantiene al equipo en puestos de clasificación a la liguilla.

“Yo creo que simplemente ya con lo que está haciendo es suficiente como para que otros equipos lo volteen a ver”, sostuvo el comunicador, quien mencionó a Pumas entre los posibles interesados, dependiendo de cómo evolucione su situación deportiva.

Aguirre también puso el foco en el objetivo que debe cumplir González con los Gallos Blancos para cerrar una buena campaña. “Siempre y cuando el Querétaro termine en puestos de liguilla, pues eso sería digamos como una misión cumplida”, afirmó.

Así, mientras Querétaro se mantiene en la pelea con los equipos que habitualmente dominan la Liga MX, el técnico chileno comienza a ganar reconocimiento por sus resultados y una propuesta ofensiva que ha convencido a parte de la prensa especializada. Sostener ese rendimiento será clave para transformar la sorpresa del Apertura en una oportunidad de dar el salto a un club de mayores aspiraciones.