Bastante expectación generó la salida del DT chileno Esteban González al fútbol mexicano luego de coronar una excelente campaña en la que se proclamó campeón junto a Coquimbo Unido, por lo que las sensaciones por su debut junto al Querétaro eran de interés en el medio.

El nuevo equipo del “Chino” González se estrenó el pasado domingo en el Apertura mexicano rescatando un empate 1-1 en su visita al Pumas, un resultado que le vale al estratega nacional ser reconocido por cómo sus dirigidos encararon el inicio de la temporada.

👏 La prensa mexicana empieza a florear el trabajo de Esteban González

Querétaro ya había logrado una más que correcta pretemporada al ganar los tres amistosos que jugó, por lo que la presión era alta pensando en mantenerse en dicha línea por los puntos, algo que resultó así con la igualdad ante Pumas.

Tras dicho encuentro, algunos medios mexicanos no escondieron sus buenas impresiones por el trabajo de Esteban González al mando del cuadro de los “Gallos Blancos”. Por ejemplo, el portal Medio Tiempo destacó que “a pesar del dominio de Pumas durante los primeros 45 minutos de partido, los universitarios fueron incapaces de capitalizar su presencia en el área rival”.

Así mismo, el medio partidario Diario de Querétaro analizó que fue un “buen debut tuvo el conjunto queretano, mostraron un buen funcionamiento y estuvieron cerca de conseguir la victoria en esta primera fecha del torneo. Los queretanos dejaron buen sabor de boca, lo mismo que el técnico chileno Esteban González“.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar el Querétaro de Esteban González?

Por la segunda fecha del Apertura mexicano el Querétaro de González recibirá al Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, en duelo programado para este mismo martes 14 de enero, desde las 22:00 horas de nuestro país.