Palestino y Unión La Calera se enfrentan este viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido va por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Para los cementeros es una salida clave: son últimos de la tabla y necesitan sumar para salir de la zona de descenso a tres fechas del final.

Horario, estadio y transmisión de Palestino vs Unión La Calera

Día: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas de Chile.

20:30 horas de Chile. Estadio: Municipal de La Cisterna.

Municipal de La Cisterna. Instancia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

La programación de la fecha publicada por Cooperativa no detalla la señal, por lo que la transmisión se basa en la guía de canales citada.

¿Cómo llegan Palestino y Unión La Calera?

Palestino es séptimo con 38 puntos, igualado con Coquimbo Unido y Deportes Concepción, y llega con dos derrotas seguidas: 1-0 ante Deportes Concepción y 1-0 ante Deportes La Serena en La Portada. Antes había empatado 1-1 con Colo Colo.

El cuadro árabe todavía pelea por un lugar en los torneos internacionales de 2027, como revisamos en la nota sobre la pelea por la Sudamericana.

Unión La Calera es 16° y último con 24 puntos, dos menos que la Universidad de Concepción, que ocupa el otro puesto de descenso. Sin embargo, llega con un triunfo: venció 1-0 a Huachipato en la fecha 27, tras caer 1-0 ante Coquimbo Unido y después de golear 3-1 a la Universidad Católica en octubre.

Lo que le queda a cada uno

Palestino: Unión La Calera (local), Audax Italiano (visita, domingo 29 de noviembre) y Everton (local, domingo 6 de diciembre).

Unión La Calera (local), Audax Italiano (visita, domingo 29 de noviembre) y Everton (local, domingo 6 de diciembre). Unión La Calera: Palestino (visita), Universidad de Concepción (local, domingo 29 de noviembre) y Universidad de Chile (visita, domingo 6 de diciembre).

El duelo ante la UdeC, en el Nicolás Chahuán, enfrenta a los dos últimos de la tabla. Antes, ese mismo viernes a las 18:00 horas, Cobresal y Audax Italiano abren la fecha con otro duelo directo por la permanencia.