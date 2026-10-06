Datos Clave La polémica: La dirigencia de Concepción se reunió con Paqui Meneghini en medio de los cuartos de final de la Copa Chile. El motivo: Según Sabes Deportes, el contexto de la cita fue porque desde la dirigencia lo consideran una opción en la banca. La respuesta: Desde la directiva lila confirmaron la reunión, revelaron el contexto de la misma y aclararon el futuro de Fernando Díaz en el club.

Deportes Concepción se vio envuelto en una inesperada polémica. En las últimas horas se conoció que la dirigencia del León de Collao se reunió con Francisco ‘Paqui’ Meneghini en medio de la serie de cuartos de final de la Copa Chile debido a que lo consideran como una opción para asumir la banca del club en 2027.

Esta situación no cayó para nada bien en el equipo, considerando que aún se encuentra ejerciendo sus labores Fernando Díaz, quien sacó al equipo del fondo de la tabla y le dio estabilidad en el Campeonato Nacional. Recientemente desde la directiva lila rompieron el silencio y contaron la verdad tras la cita con ‘Paqui’.

¿Qué dijeron en Concepción sobre la reunión con Paqui Meneghini?

El director general de Deportes Concepción, Aiderson Abreu, conversó con Sabes Deportes, medio que reveló la cita que sostuvieron con ‘Paqui’ Meneghini. El directivo aseguró que suelen reunirse con diferentes entrenadores para tenerlos en carpeta en caso de ser requeridos en el futuro.

“Nosotros siempre nos reunimos con entrenadores. Si esa conversación es con un posible candidato, guardamos esa carpeta y vemos en qué contexto nos puede servir”, afirmó Abreu.

“No quiere decir que sea para este momento o para 2027. Puede ser para un momento concreto que se dé durante la temporada, ya sea para pelear un descenso o para pelear más arriba. Básicamente tiene que ver con eso; estudiamos posibilidades”, agregó.

Para cerrar, el dirigente aclaró la situación de Fernando Díaz, quien tiene contrato vigente hasta el término de la temporada. “Hay que esperar que termine el año y conversar con él. Entra una negociación y se tiene que generar una evaluación final de su parte y de la nuestra; y valorar si se quiere quedar. Hoy en día, con el trabajo que ha realizado, nosotros estamos contentos”, sentenció.

La reunión con Paqui que remeció a Concepción

Fue el medio Sabes Deportes quien reveló el pasado lunes que la dirigencia de Deportes Concepción se reunió con Francisco ‘Paqui’ Meneghini en un sector precordillerano de la Región Metropolitana, considerándolo una opción para asumir la dirección técnica del equipo el próximo año.

Esta cita tuvo lugar en medio de los cuartos de final de la Copa Chile, donde el León de Collao se despidió a manos de O’Higgins. La situación provocó malestar en el plantel y en el cuerpo técnico, considerando el momento en el que ocurrieron los hechos.

Si bien desde la dirigencia descartaron que ‘Paqui’ sea un candidato concreto para el 2027, habrá que ver cómo avanza la posible renovación de Díaz y quién finalmente será el entrenador del equipo el próximo año.