Datos Clave La reunión: La dirigencia de Deportes Concepción se reunió con Francisco Meneghini en medio de la llave de cuartos de final de la Copa Chile. El objetivo: La directiva ve en Paqui una alternativa a la banca del León de Collao para el 2027. Presente de Díaz: La continuidad del ‘Nano’ no genera consenso en la cúpula, por lo que buscan opciones para reemplazarlo.

Deportes Concepción sufrió una dolorosa eliminación en la Copa Chile. El León de Collao fue derrotado por un global de 3-0 ante O’Higgins y se despidió en los cuartos de final del certamen.

Tras decir adiós al torneo se conoció de una reunión que sacudió la interna del club. Según reveló Sabes Deportes, en medio de la llave ante los celestes, la dirigencia lila se reunió con Francisco ‘Paqui’ Meneghini, entrenador al que consideran una opción para la banca la próxima temporada.

La reunión con Paqui Meneghini que desató la polémica en Concepción

De acuerdo a la información entregada por el citado medio, la continuidad de Fernando Díaz no genera consenso al interior de Deportes Concepción, por lo que se encuentran buscando alternativas para reemplazarlo.

Por ello, la dirigencia se reunió con Francisco Meneghini en un sector precordillerano de la Región Metropolitana, considerándolo como una opción para asumir la banca del equipo la próxima temporada.

Tanto el plantel como el cuerpo técnico se enteraron de la reunión, situación que no cayó para nada bien en el equipo, considerando que se dio en medio de los cuartos de final de la Copa Chile, y que el próximo fin de semana tienen un partido clave en el Campeonato Nacional ante Unión La Calera.

El turbulento último paso de Francisco Meneghini por el fútbol chileno

Francisco Meneghini tiene una amplia experiencia en el fútbol chileno. Hizo su debut oficial como entrenador en nuestro país en 2018 al mando de Unión La Calera. Desde entonces dirigió a Audax Italiano, Everton de Viña del Mar, O’Higgins e incluso tuvo un fugaz paso por Argentina en Defensa y Justicia.

Su último desafío en el Campeonato Nacional fue en la banca de Universidad de Chile, donde alcanzó a dirigir siete compromisos y apenas ganó uno. Con un triunfo, cuatro empates y dos derrotas (33.34% de rendimiento), ‘Paqui’ dejó el cargo y desde entonces no ha vuelto a dirigir.

Ahora su nombre vuelve a aparecer en el radar de un equipo nacional, aunque aún se desconoce si la dirigencia de Concepción seguirá avanzando en su posible arribo al León de Collao.