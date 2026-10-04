O’Higgins no falla en casa y se mantiene en tres competencias en la temporada, ya que en el Estadio Codelco El Teniente venció por 2-0 a Deportes Concepción y clasificó a semifinales de la Copa Chile 2026. Con goles de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor, el Capo de Provincia selló su pase a la ronda de los cuatro mejores ante el León de Collao que se despide en cuartos de final.

Con un resultado global de 3-0 a su favor, O’Higgins es el primer clasificado a las semifinales de la copa, y queda a la espera de su próximo rival, el cual saldrá de la llave que están disputando Colo Colo y Deportes Puerto Montt. El Cacique venció por la mínima a los Delfines, y la serie se definirá el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Resumen y goles de O’Higgins vs Concepción

La primera parte del compromiso fue bastante similar al duelo de ida entre el Capo de Provincia y el León de Collao, ya que tanto la escuadra de Lucas Bovaglio como los dirigidos por Fernando Díaz protagonizaron un encuentro parejo, en el cual no se lograban sacar diferencias a pesar de los contantes ataques de los equipos.

La paridad se mantuvo hasta el segundo tiempo, y fue O’Higgins quien golpeó con dos goles de pelota parada para sellar su pase a la ronda de los cuatro mejores de la copa. En el minuto 76′, Bastián Yáñez ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, el cual fue una asistencia precisa para el goleador de los celestes, Arnaldo Castillo, quien apareció solo en el punto de penal para la apertura del marcador.

Con el marcador a su favor, la escuadra rancagüina decidió por resguardas su ventaja ante la inminente intención del Léon de Collao de buscar la igualdad. Tras un contraataque de Ignacio Schor en el minuto 86′, el atacante tuvo un mano a mano clarísimo ante el golero de la visita, Nicolás Araya, quien logró desviar el remate del argentino al tiro de esquina. El atacante de O’Higgins tuvo su revancha inmediata, ya que fue quien conectó de cabeza el córner de Bryan Rabello, para el 2-0 definitivo de los locales en el Estadio Codelco El Teniente.

Estadísticas de O’Higgins vs Concepción

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Concepcion
04/10/2026 15:30
0
2
Descanso : 0 0
Tiempo Completo El Teniente Stadium – Rancagua
O'Higgins
  • Arnaldo Castillo 76′
  • Ignacio Schor 86′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
O'Higgins
Sustitución : Thiago Vecino
90 ‘
O'Higgins
Sustitución : Joaquín Tapia
86 ‘
O'Higgins
Gol : Ignacio Schor
84 ‘
Concepcion
Sustitución : N. Fuentes
84 ‘
Concepcion
Sustitución : C. Escobar
84 ‘
Concepcion
Sustitución : M. Cavalleri
80 ‘
O'Higgins
Sustitución : Bryan Rabello
80 ‘
O'Higgins
Sustitución : Benjamin Pérez
76 ‘
O'Higgins
Gol : Arnaldo Castillo
69 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : M. Sandoval
65 ‘
O'Higgins
Sustitución : Ignacio Schor
63 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Santiago Toloza
53 ‘
Concepcion
Sustitución : A. Jara
43 ‘
Concepcion
Sustitución : Joaquín Montecinos
42 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : Norman Rodriguez
Goal! Ignacio Schor scores to make it 2-0, assisted by Bryan Rabello Mella.
Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0.
Concepcion
4-3-3
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
M. Dávila 22
M.
Dávila
Jorge Henríquez 20
Jorge
Henríquez
M. Sandoval 16
M.
Sandoval
Zambrano 17
Zambrano
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 8
    Fernando Martínez
  • 9
    C. Escobar
  • 15
    Joaquín Montecinos
  • 19
    A. Jara
  • 23
    Cristian Riquelme
  • 24
    M. Cavalleri
  • 27
    Diego Acosta
  • 31
    N. Fuentes
  • 36
    Benjamín Sepúlveda
O'Higgins
4-3-3
J. Peña 1
J.
Peña
Cristian Morales 2
Cristian
Morales
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Leandro Díaz 20
Leandro
Díaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Tomás Avilés 17
Tomás
Avilés
Santiago Toloza 7
Santiago
Toloza
Walter Bou 28
Walter
Bou
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
Bastián Yáñez 29
Bastián
Yáñez
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 10
    Bryan Rabello
  • 25
    Ignacio Schor
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 27
    José Movillo
  • 30
    Joaquín Tapia
  • 31
    Omar Carabalí
  • 32
    Thiago Vecino
  • 34
    Benjamin Pérez
  • 38
    Juan Ignacio Poblete Miranda
4
Esquinas
6
9
Remates fuera de objetivo
2
16
Tiros Totales
4
0
Ataques peligrosos
1
57
% de Posesión de Balón
43
66
Caja fuerte para pelotas
85
1
Fuera de juego
1
0
Objetivos
2
7
Saques de puerta
15
6
Intentos de gol
2
11
Tiros libres
9
7
Faltas
9
1
Salvadas
2
1
Disparos Bloqueados
0
6
Sustituciones
5
28
Saques de banda
15
0
Asistencias
2
0
Porcentaje de Pases Exitosos
0
2
Tarjetas amarillas
1
7
Disparos a puerta
2
1
Lesiones
2
Últimos enfrentamientos
CNC 0 – 2 OHI 04/10/2026
OHI 1 – 0 CNC 30/09/2026
OHI 0 – 2 CNC 26/07/2026
CNC 1 – 2 OHI 02/02/2026
OHI 0 – 0 CNC 18/07/2008

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Concepción?

El próximo compromiso a disputar de O’Higgins es por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, y será en condición de visita cuando tenga que trasladarse hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato. El duelo entre Acereros y el Capo de Provincia se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato.

Por otra parte, O’Higgins aún no cuenta con rival para las semifinales de la Copa Chile 2026, por lo que el horario del próximo compromiso de copa se sabrá con el pasar de los días.

En el caso de Deportes Concepción, también volverá a jugar por la división de honor, y será en condición de local cuando reciba en la octava región a Unión La Calera. El choque entre el León de Collao y los Cementeros se jugará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.