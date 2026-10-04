O’Higgins no falla en casa y se mantiene en tres competencias en la temporada, ya que en el Estadio Codelco El Teniente venció por 2-0 a Deportes Concepción y clasificó a semifinales de la Copa Chile 2026. Con goles de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor, el Capo de Provincia selló su pase a la ronda de los cuatro mejores ante el León de Collao que se despide en cuartos de final.
Con un resultado global de 3-0 a su favor, O’Higgins es el primer clasificado a las semifinales de la copa, y queda a la espera de su próximo rival, el cual saldrá de la llave que están disputando Colo Colo y Deportes Puerto Montt. El Cacique venció por la mínima a los Delfines, y la serie se definirá el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.
Resumen y goles de O’Higgins vs Concepción
La primera parte del compromiso fue bastante similar al duelo de ida entre el Capo de Provincia y el León de Collao, ya que tanto la escuadra de Lucas Bovaglio como los dirigidos por Fernando Díaz protagonizaron un encuentro parejo, en el cual no se lograban sacar diferencias a pesar de los contantes ataques de los equipos.
La paridad se mantuvo hasta el segundo tiempo, y fue O’Higgins quien golpeó con dos goles de pelota parada para sellar su pase a la ronda de los cuatro mejores de la copa. En el minuto 76′, Bastián Yáñez ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, el cual fue una asistencia precisa para el goleador de los celestes, Arnaldo Castillo, quien apareció solo en el punto de penal para la apertura del marcador.
Con el marcador a su favor, la escuadra rancagüina decidió por resguardas su ventaja ante la inminente intención del Léon de Collao de buscar la igualdad. Tras un contraataque de Ignacio Schor en el minuto 86′, el atacante tuvo un mano a mano clarísimo ante el golero de la visita, Nicolás Araya, quien logró desviar el remate del argentino al tiro de esquina. El atacante de O’Higgins tuvo su revancha inmediata, ya que fue quien conectó de cabeza el córner de Bryan Rabello, para el 2-0 definitivo de los locales en el Estadio Codelco El Teniente.
Estadísticas de O’Higgins vs Concepción
- Arnaldo Castillo 76′
- Ignacio Schor 86′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
Cáceres
Rodriguez
Grillo
Varas
Dávila
Henríquez
Sandoval
Larrivey
Espinoza
- Entrenador
-
0Fernando Díaz Seguel
- Bench
-
8Fernando Martínez
-
9C. Escobar
-
15Joaquín Montecinos
-
19A. Jara
-
23Cristian Riquelme
-
24M. Cavalleri
-
27Diego Acosta
-
31N. Fuentes
-
36Benjamín Sepúlveda
Peña
Morales
Robledo
Garrido
Díaz
Leiva
Avilés
Toloza
Bou
Castillo
Yáñez
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Bench
-
10Bryan Rabello
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25Ignacio Schor
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26Rodrigo Godoy
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27José Movillo
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30Joaquín Tapia
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31Omar Carabalí
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32Thiago Vecino
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34Benjamin Pérez
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38Juan Ignacio Poblete Miranda
¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Concepción?
El próximo compromiso a disputar de O’Higgins es por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, y será en condición de visita cuando tenga que trasladarse hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato. El duelo entre Acereros y el Capo de Provincia se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato.
Por otra parte, O’Higgins aún no cuenta con rival para las semifinales de la Copa Chile 2026, por lo que el horario del próximo compromiso de copa se sabrá con el pasar de los días.
En el caso de Deportes Concepción, también volverá a jugar por la división de honor, y será en condición de local cuando reciba en la octava región a Unión La Calera. El choque entre el León de Collao y los Cementeros se jugará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.