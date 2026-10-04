O’Higgins no falla en casa y se mantiene en tres competencias en la temporada, ya que en el Estadio Codelco El Teniente venció por 2-0 a Deportes Concepción y clasificó a semifinales de la Copa Chile 2026. Con goles de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor, el Capo de Provincia selló su pase a la ronda de los cuatro mejores ante el León de Collao que se despide en cuartos de final.

Con un resultado global de 3-0 a su favor, O’Higgins es el primer clasificado a las semifinales de la copa, y queda a la espera de su próximo rival, el cual saldrá de la llave que están disputando Colo Colo y Deportes Puerto Montt. El Cacique venció por la mínima a los Delfines, y la serie se definirá el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Resumen y goles de O’Higgins vs Concepción

La primera parte del compromiso fue bastante similar al duelo de ida entre el Capo de Provincia y el León de Collao, ya que tanto la escuadra de Lucas Bovaglio como los dirigidos por Fernando Díaz protagonizaron un encuentro parejo, en el cual no se lograban sacar diferencias a pesar de los contantes ataques de los equipos.

La paridad se mantuvo hasta el segundo tiempo, y fue O’Higgins quien golpeó con dos goles de pelota parada para sellar su pase a la ronda de los cuatro mejores de la copa. En el minuto 76′, Bastián Yáñez ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, el cual fue una asistencia precisa para el goleador de los celestes, Arnaldo Castillo, quien apareció solo en el punto de penal para la apertura del marcador.

Con el marcador a su favor, la escuadra rancagüina decidió por resguardas su ventaja ante la inminente intención del Léon de Collao de buscar la igualdad. Tras un contraataque de Ignacio Schor en el minuto 86′, el atacante tuvo un mano a mano clarísimo ante el golero de la visita, Nicolás Araya, quien logró desviar el remate del argentino al tiro de esquina. El atacante de O’Higgins tuvo su revancha inmediata, ya que fue quien conectó de cabeza el córner de Bryan Rabello, para el 2-0 definitivo de los locales en el Estadio Codelco El Teniente.

Estadísticas de O’Higgins vs Concepción

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Concepcion 0 2 Descanso : 0 0 Tiempo Completo El Teniente Stadium – Rancagua O'Higgins Arnaldo Castillo 76′

Arnaldo Castillo 76′ Ignacio Schor 86′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ O'Higgins Sustitución : Thiago Vecino 90 ‘ O'Higgins Sustitución : Joaquín Tapia 86 ‘ O'Higgins Gol : Ignacio Schor 84 ‘ Concepcion Sustitución : N. Fuentes 84 ‘ Concepcion Sustitución : C. Escobar 84 ‘ Concepcion Sustitución : M. Cavalleri 80 ‘ O'Higgins Sustitución : Bryan Rabello 80 ‘ O'Higgins Sustitución : Benjamin Pérez 76 ‘ O'Higgins Gol : Arnaldo Castillo 69 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : M. Sandoval 65 ‘ O'Higgins Sustitución : Ignacio Schor 63 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Santiago Toloza 53 ‘ Concepcion Sustitución : A. Jara 43 ‘ Concepcion Sustitución : Joaquín Montecinos 42 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : Norman Rodriguez Goal! Ignacio Schor scores to make it 2-0, assisted by Bryan Rabello Mella. Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0. Concepcion Concepcion 4-3-3 25 N.

Araya 4 A.

Cáceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 29 Dilan

Varas 22 M.

Dávila 20 Jorge

Henríquez 16 M.

Sandoval 17 Zambrano 32 J.

Larrivey 30 E.

Espinoza Entrenador

0 Fernando Díaz Seguel

Bench

8 Fernando Martínez



9 C. Escobar



15 Joaquín Montecinos



19 A. Jara



23 Cristian Riquelme



24 M. Cavalleri



27 Diego Acosta



31 N. Fuentes



36 Benjamín Sepúlveda

O'Higgins O'Higgins 4-3-3 1 J.

Peña 2 Cristian

Morales 22 Alan

Robledo 21 Nicolas

Garrido 20 Leandro

Díaz 11 Juan

Leiva 17 Tomás

Avilés 7 Santiago

Toloza 28 Walter

Bou 9 Arnaldo

Castillo 29 Bastián

Yáñez Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

10 Bryan Rabello



25 Ignacio Schor



26 Rodrigo Godoy



27 José Movillo



30 Joaquín Tapia



31 Omar Carabalí



32 Thiago Vecino



34 Benjamin Pérez



38 Juan Ignacio Poblete Miranda

4 Esquinas 6 9 Remates fuera de objetivo 2 16 Tiros Totales 4 0 Ataques peligrosos 1 57 % de Posesión de Balón 43 66 Caja fuerte para pelotas 85 1 Fuera de juego 1 0 Objetivos 2 7 Saques de puerta 15 6 Intentos de gol 2 11 Tiros libres 9 7 Faltas 9 1 Salvadas 2 1 Disparos Bloqueados 0 6 Sustituciones 5 28 Saques de banda 15 0 Asistencias 2 0 Porcentaje de Pases Exitosos 0 2 Tarjetas amarillas 1 7 Disparos a puerta 2 1 Lesiones 2 Últimos enfrentamientos CNC 0 – 2 OHI 04/10/2026 OHI 1 – 0 CNC 30/09/2026 OHI 0 – 2 CNC 26/07/2026 CNC 1 – 2 OHI 02/02/2026 OHI 0 – 0 CNC 18/07/2008

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Concepción?

El próximo compromiso a disputar de O’Higgins es por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, y será en condición de visita cuando tenga que trasladarse hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato. El duelo entre Acereros y el Capo de Provincia se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:30 horas en el Estadio Huachipato.

Por otra parte, O’Higgins aún no cuenta con rival para las semifinales de la Copa Chile 2026, por lo que el horario del próximo compromiso de copa se sabrá con el pasar de los días.

En el caso de Deportes Concepción, también volverá a jugar por la división de honor, y será en condición de local cuando reciba en la octava región a Unión La Calera. El choque entre el León de Collao y los Cementeros se jugará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.