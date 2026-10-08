Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentan este domingo por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en el Ester Roa Rebolledo, con el torneo retomando la actividad tras la fecha FIFA. Los penquistas pelean por meterse en la zona que entrega cupos internacionales, mientras que los cementeros, últimos en la tabla, se juegan sus últimas opciones de permanencia.

El antecedente de la primera rueda favorece a la visita: el 13 de abril, La Calera se impuso 1-0 en el Nicolás Chahuán.

¿Dónde ver EN VIVO Concepción vs Unión La Calera?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Unión La Calera?

Fecha: Domingo 11 de octubre

Domingo 11 de octubre Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

Árbitros de Concepción vs Unión La Calera

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Aldo Gómez

2do asistente: Víctor Pasmiño

4to árbitro: Cristián Galaz

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Edson Cisternas

¿Cómo llegan Concepción vs Unión La Calera?

Deportes Concepción llega golpeado desde la Copa Chile. El equipo de Fernando Díaz quedó eliminado en cuartos de final ante O’Higgins, tras caer 0-1 en casa y 2-0 en Rancagua, donde los goles de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor sentenciaron la llave. Antes había arrasado con Curicó Unido en octavos (4-0 en La Granja y 2-0 en el Ester Roa). En el Campeonato Nacional, su última presentación fue el 1-1 ante Colo Colo en el Monumental, hace casi un mes.

Unión La Calera, en cambio, llega con el ánimo en alza pese a su situación en la tabla. Los cementeros eliminaron nada menos que a U Católica en los octavos de la Copa Chile: tras el 1-1 en el Nicolás Chahuán, igualaron 0-0 en el Claro Arena y se impusieron 4-2 en la definición a penales. En la liga, su último partido fue el 1-0 sobre Deportes Limache, que cortó una larga racha sin victorias, aunque siguen como colistas y con el peso de la resta de seis puntos que les impuso la ANFP en abril por alineación indebida.

Formaciones de Concepción vs Unión La Calera

Posible formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Mario Sandoval, Norman Rodríguez, Dilan Varas; Misael Dávila, Fausto Grillo, Cristóbal Zambrano; Jorge Henríquez, Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.

Posible formación de Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Camilo Moya, Rodrigo Pérez, Martín Hiriart, Bayron Oyarzo; Nicolás Ferreyra y Sebastián Sáez. DT: John Armijo.