Universidad de Chile enfrenta este lunes 12 de octubre a Ñublense de Chillán en un duelo clave para los azules, especialmente tras la derrota de Colo Colo ayer ante Coquimbo Unido y la suspensión del partido de la UC producto del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes la semana pasada.

Si los laicos logran quedarse con las tres unidades sumarán 45 unidades y serán segundos en solitario. Además, recortarán la distancia con el Cacique a nueve puntos, con 18 en disputa. Si bien la tarea para alcanzar a los albos es titánica, en el CDA ya saben que la lucha tendrá que darse hasta que sea posible.

Y para este duelo, uno que entregó una buena noticia es Charles Aránguiz. El Príncipe se recuperó de los problemas físicos que lo dejaron fuera del duelo contra Antofagasta por Copa Chile.

C. Aránguiz Sandoval · 2026
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Con Aránguiz, los seleccionados y sin Rivero

La citación de los azules contará nuevamente con el Príncipe. El volante de 37 años entrenó con normalidad este domingo, de acuerdo a Emisora Bullanguera y está en condiciones de sumar minutos ante los chillanejos. Eso sí, será Fernando Gago quien decida si es que el bicampeón de América arrancará o no como titular.

Igualmente, los laicos podrán contar con todos los jugadores seleccionados chilenos que estuvieron con La Roja en la Fecha FIFA recién pasada. Estos son: Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce. El venezolano Bianneider Tamayo, quien también estuvo con su combinado nacional, igualmente está a disposición.

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Las dudas de Fernando Gago en la oncena de Universidad de Chile

Durante la semana, después de la derrota en el norte contra Antofagasta, Gago ha estado tratando de conformar la mejor oncena posible. Sus principales dudas pasaban por la elección del lateral derecho, donde debía elegir entre el buen nivel que viene mostrando Nicolás Fernández o la presencia de Fabián Hormazábal.

Además, también tuvo que definir al acompañante del goleador, Eduardo Vargas, el que debería salir entre Juan Martín Lucero o Maximiliano Guerrero, no descartándose también la posibilidad de que ingrese el joven Ignacio Vásquez.

¿A qué hora y dónde ver Universidad de Chile vs Ñublense hoy?

Universidad de Chile y Ñublense se verán las caras por la fecha 24 del Campeonato Nacional este lunes 12 de octubre en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 17:00 horas.

El compromiso será arbitrado por el juez, Christian Garay y contará con transmisión de TV, a través de TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
23 12 6 5 35 19 +16 42 GEGGP
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
24 11 4 9 38 35 +3 37 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
24 10 4 10 45 37 +8 34 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Concepcion Concepcion
24 9 5 10 26 27 -1 32 GPPPP
9
Logo Ñublense Ñublense
23 8 8 7 28 31 -3 32 PGEEG
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
24 4 6 14 20 41 -21 18 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
2
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
11 7 3 1 21 9 +12 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 7 1 4 25 15 +10 22
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Concepcion Concepcion
13 5 4 4 17 14 +3 19
10
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
11 4 4 3 13 15 -2 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Palestino Palestino
12 4 1 7 12 22 -10 13
10
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
11
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 1 3 8 6 24 -18 6
16 equipos