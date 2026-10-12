Datos Clave Partido clave: Si la U le gana a Ñublense quedará a nueve puntos de Colo Colo. Charles Aránguiz: El Príncipe está de vuelta en la citación azul. Dudas: Fernando Gago tenía dos interrogantes para armar la oncena del Romántico Viajero.

Universidad de Chile enfrenta este lunes 12 de octubre a Ñublense de Chillán en un duelo clave para los azules, especialmente tras la derrota de Colo Colo ayer ante Coquimbo Unido y la suspensión del partido de la UC producto del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes la semana pasada.

Si los laicos logran quedarse con las tres unidades sumarán 45 unidades y serán segundos en solitario. Además, recortarán la distancia con el Cacique a nueve puntos, con 18 en disputa. Si bien la tarea para alcanzar a los albos es titánica, en el CDA ya saben que la lucha tendrá que darse hasta que sea posible.

Y para este duelo, uno que entregó una buena noticia es Charles Aránguiz. El Príncipe se recuperó de los problemas físicos que lo dejaron fuera del duelo contra Antofagasta por Copa Chile.

C. Aránguiz Sandoval · 2026 Partidos Todas las competiciones 19 partidos Liga 16 Chilean Cup 2 Copa Sudamericana 1

Con Aránguiz, los seleccionados y sin Rivero

La citación de los azules contará nuevamente con el Príncipe. El volante de 37 años entrenó con normalidad este domingo, de acuerdo a Emisora Bullanguera y está en condiciones de sumar minutos ante los chillanejos. Eso sí, será Fernando Gago quien decida si es que el bicampeón de América arrancará o no como titular.

Igualmente, los laicos podrán contar con todos los jugadores seleccionados chilenos que estuvieron con La Roja en la Fecha FIFA recién pasada. Estos son: Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce. El venezolano Bianneider Tamayo, quien también estuvo con su combinado nacional, igualmente está a disposición.

Las dudas de Fernando Gago en la oncena de Universidad de Chile

Durante la semana, después de la derrota en el norte contra Antofagasta, Gago ha estado tratando de conformar la mejor oncena posible. Sus principales dudas pasaban por la elección del lateral derecho, donde debía elegir entre el buen nivel que viene mostrando Nicolás Fernández o la presencia de Fabián Hormazábal.

Además, también tuvo que definir al acompañante del goleador, Eduardo Vargas, el que debería salir entre Juan Martín Lucero o Maximiliano Guerrero, no descartándose también la posibilidad de que ingrese el joven Ignacio Vásquez.

¿A qué hora y dónde ver Universidad de Chile vs Ñublense hoy?

Universidad de Chile y Ñublense se verán las caras por la fecha 24 del Campeonato Nacional este lunes 12 de octubre en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 17:00 horas.

El compromiso será arbitrado por el juez, Christian Garay y contará con transmisión de TV, a través de TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.