Juan Martín Lucero llegó a Universidad de Chile como la gran esperanza de gol para un cuadro que en ese entonces era dirigido por Francisco Meneghini. Sin embargo, todas las expectativas que recayeron sobre el “Gato” se quedaron en eso. Por ahora, el saldo es desolador. Una temporada llena de lesiones y solo cinco goles entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

El argentino ha agotado la paciencia de los hinchas azules y cada vez que toca un balón o ingreso al campo de juego, el incómodo murmullo en torno a su nombre es generalizado. Lo sabe el exjugador de Colo Colo, quien este viernes en conferencia de prensa hizo una fuerte autocrítica por lo que ha sido su paso en el CDA. “No ha sido mi mejor año”, manifestó el artillero.

La fuerte autocrítica de Juan Martín Lucero por su año en la U

“A nadie le gusta ser criticado. Pero entiendo al hincha. La única forma de salir de esto es entrenando al máximo. Hay situaciones que no uno puede controlar, y sé no ha sido mi mejor año jugando al fútbol”, comentó Lucero.

Además, el delantero, que mantiene contrato hasta finales del 2027, reconoció que las lesiones han sido claves en su bajo rendimiento, pero también confesó que ya está en óptimas condiciones. “En lo físico este segundo semestre me he sentido bien, en el primero tuve complicaciones físicas. Por suerte, ahora no he tenido dolores ni molestias musculares”, expresó.

J. Lucero · 2026 Goles marcados Todas las competiciones 5 goles Liga 3 Chilean Cup 2

Lucero pudo irse de Universidad de Chile

Otro aspecto que trató un Lucero que no tuvo filtros, pese a que su conferencia no superó los 10 minutos, fue la posibilidad de haber dejado la U a mitad de temporada debido a una oferta que recibió desde Independiente de Avellaneda. Sin embargo, sus deseos de quedarse, pudieron más.

“Fue una oferta real, pero dejé que la U decidiera. Siempre dije que quería quedarme y que ellos decidan. No está en mis planes salir”, indicó, agregando que “estoy muy cómodo en el club, me siento muy bien y me han apoyado mucho”.