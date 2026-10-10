Datos Clave La derrota: U de Chile sufrió una dolorosa caída a mitad de semana ante Antofagasta por la Copa Chile. El nuevo desafío: Los azules volverán a saltar a la cancha este lunes ante Ñublense por el Campeonato Nacional. Las dudas: Fernando Gago tiene algunas interrogantes clave en la oncena titular, las cuales debe resolver para medirse a los chillanejos.

La amarga derrota a mitad de semana frente a Deportes Antofagasta caló hondo en Universidad de Chile. La caída por 2-0 a manos de los Pumas dejó al Romántico Viajero al borde de la eliminación en la Copa Chile. Sin embargo, el elenco laico no tiene margen para lamentarse y debe sacudirse rápidamente para enfocar todas sus energías en el retorno del Campeonato Nacional, donde tendrá un cruce fundamental ante Ñublense.

Con miras al choque ante los Diablos Rojos, el técnico Fernando Gago trabaja a toda marcha para ajustar algunas piezas dentro del equipo titular. A la espera de la evolución física de Charles Aránguiz, el adiestrador argentino afina los últimos detalles tácticos en medio de un panorama que aún sostiene interrogantes en distintas zonas del campo de juego.

Los dilemas tácticos de Gago en la U de Chile

Según informó TNT Sports, el estratega de los universitarios mantiene dudas en tres sectores fundamentales de la cancha. La primera gran encrucijada se sitúa por la banda derecha en la disputa directa entre Fabián Hormazábal y Nicolás Fernández.

Pese a que Hormazábal ha sido la pieza fija y titular indiscutido a lo largo de toda la campaña en el torneo local, el reporte del citado medio sostiene que las actuaciones de Fernández vienen convenciendo de gran manera al cuerpo técnico, por lo que su irrupción como estelar asoma como una de las probables sorpresas del once inicial.

En la zona media, la principal atención sigue concentrada en Charles Aránguiz. El ‘Príncipe’ no integró la delegación que viajó al norte para medirse ante Antofagasta debido a precauciones físicas y continúa en permanente evaluación por parte del cuerpo médico. Pese a la cautela, en el cuerpo técnico reina el optimismo y todo apunta a que el experimentado volante llegaría en óptimas condiciones para liderar el mediocampo este lunes.

Finalmente, el último foco de incertidumbre radica en la ofensiva. Gago aún no define quién asumirá la responsabilidad de acompañar a Eduardo Vargas en el frente de ataque, barajando tres alternativas de distinto perfil: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero.

La probable alineación de U de Chile vs Ñublense

Considerando estas variables, la más probable alineación con la que Universidad de Chile saltaría al terreno de juego estaría conformada por Gabriel Castellón en portería; una línea defensiva de tres centrales compuesta por Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal (o Nicolás Fernández), Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Marcelo Morales y Agustín Arce en el mediocampo; para dejar en la dupla de ataque a Juan Martín Lucero (o Maximiliano Guerrero) junto a Eduardo Vargas.

El compromiso entre Universidad de Chile y Ñublense está programado para disputarse este lunes 12 de octubre a partir de las 17:00 horas, teniendo como escenario el césped del Estadio El Teniente de Rancagua.

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