Universidad de Chile se pegó un duro golpe en el norte. Los Azules cayeron por 2-0 ante Deportes Antofagasta en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, disputada en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El elenco de Fernando Gago, que viajó con una nómina alternativa pensando en la Liga de Primera, deberá remontar en la revancha si quiere seguir soñando con el único título que tiene a la vista en la temporada.

Los goles de Antofagasta vs U de Chile

El complemento fue letal para los laicos. A los 52 minutos, Bastián Tapia le ganó a todos por arriba y mandó el balón al fondo de las redes para abrir la cuenta a favor de los Pumas.

Apenas cinco minutos después llegó el segundo. A los 57′, el recién ingresado José Bandez apareció en la boca del arco azul para conectar un balón y decretar el 2-0 definitivo en el norte del país.

Entre medio, los dueños de casa estuvieron cerca de ampliar la ventaja con un zurdazo de Brayan Hurtado, que se fue a las manos del portero Gabriel Castellón.

¿Cuándo juegan U de Chile vs Antofagasta la revancha de la Copa Chile?

El duelo de vuelta está programado para el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, aunque todavía resta confirmar el estadio que albergará el compromiso.

Antes de eso, los Azules tendrán acción en la Liga de Primera, cuando reciban a Ñublense el lunes 12 de octubre en el Estadio Nacional.