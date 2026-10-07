La Copa Chile 2026 entra en su tramo decisivo y este miércoles tendrá uno de sus cruces más atractivos. Deportes Antofagasta recibe a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final, con el Calvo y Bascuñán como escenario del primer capítulo.

Los Pumas llegan después de resolver con autoridad su serie ante Deportes Iquique, mientras que la U tuvo que superar una llave mucho más cerrada frente a Everton. Ahora ambos parten desde cero y con 180 minutos por delante para buscar un lugar en las semifinales.

Antofagasta vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Antofagasta vs U de Chile

La U vuelve a escena en una competencia que aparece como una de sus grandes posibilidades de cerrar la temporada peleando por un título. Después de superar los octavos de final, el cuadro de Fernando Gago tendrá que comenzar esta nueva serie como visitante.

Antofagasta llega con argumentos para complicar a los azules. El conjunto nortino se instaló entre los ocho mejores luego de empatar 1-1 con Deportes Iquique en la ida y golearlo 4-1 en el Calvo y Bascuñán, cerrando la serie con un categórico 5-2 global.

La localía también asoma como un factor importante. Los Pumas intentarán construir una ventaja antes de viajar a Santiago, mientras Universidad de Chile buscará salir del norte con una llave favorable antes de definir la clasificación en casa.

¿Cómo llegan Antofagasta y U de Chile?

Deportes Antofagasta viene de eliminar con autoridad a Deportes Iquique en la Copa Chile y también consiguió un triunfo reciente ante Rangers por la Primera B.

Antes de esta serie, sus resultados recientes incluyeron una derrota 2-1 frente a San Luis, un empate 0-0 con Cobreloa y una caída 2-1 ante Deportes Recoleta.

Universidad de Chile, en tanto, dejó en el camino a Everton con un marcador global de 2-1. Los azules ganaron 1-0 en Sausalito y posteriormente empataron 1-1 en el Estadio Nacional para asegurar la clasificación.

En la Liga de Primera, el equipo de Fernando Gago también registra antecedentes positivos recientes, entre ellos el 3-0 sobre Deportes La Serena y el 4-2 frente a Coquimbo Unido.

Formaciones de Antofagasta vs U de Chile

Formación de Deportes Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos y Brayan Hurtado.

Formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Tobías Reinhart, Maximiliano Guerrero; Javier Altamirano, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

¿Dónde ver Antofagasta vs U de Chile EN VIVO?

Antofagasta vs U de Chile no tendrá transmisión por televisión.

La ida de los cuartos de final podrá verse exclusivamente vía streaming por HBO Max. En AlAireLibre.cl podrás seguir gratis el minuto a minuto con el resultado y todas las principales incidencias.

Partido: Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile.

Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile. Fecha: miércoles 7 de octubre.

miércoles 7 de octubre. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Regional Calvo y Bascuñán.

Regional Calvo y Bascuñán. Instancia: cuartos de final, ida.

cuartos de final, ida. TV: no tendrá.

no tendrá. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo fue el camino de Antofagasta y U de Chile hasta los cuartos de final?

Antofagasta avanzó desde los octavos después de una serie contundente frente a Deportes Iquique. Tras el 1-1 de la ida, los Pumas resolvieron la clasificación con un 4-1 como locales, cerrando el cruce con un global de 5-2.

Universidad de Chile tuvo una eliminatoria más ajustada ante Everton. Ganó 1-0 en Sausalito y luego empató 1-1 en Santiago, suficiente para meterse entre los ocho mejores con un global de 2-1.

Ahora el margen se reduce todavía más: el ganador de esta serie avanzará directamente a las semifinales de la Copa Chile 2026.