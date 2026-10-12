Datos Clave Motivo económico: Palestino busca salir del Municipal de La Cisterna para asegurar una mayor recaudación, considerando que los albos se juegan puntos vitales por el título. La nueva casa: El trascendental encuentro, válido por la fecha 25 y programado para el domingo 25 de octubre, se trasladaría a la zona norte de Santiago para disputarse en el Estadio Santa Laura. Molestia en Macul: Colo Colo llegará a este duelo tras una nueva pausa en el torneo, situación que generó duras críticas de Arturo Vidal y el DT Fernando Ortiz contra la organización.

Colo Colo necesita dar vuelta la página rápidamente tras la dura caída por 5-2 ante Coquimbo Unido. El Cacique ya trabaja pensando en sus próximos desafíos, pero deberá lidiar nuevamente con un calendario interrumpido: su próximo partido por el Campeonato Nacional recién está pactado para el domingo 25 de octubre frente a Palestino.

Para este encuentro de la fecha 25, la dirigencia tetracolor decidió realizar una importante modificación que alterará la logística del equipo dirigido por Fernando Ortiz en plena recta final por la corona.

¿Dónde jugarán Palestino y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Originalmente, el compromiso estaba contemplado para disputarse en el Estadio Municipal de La Cisterna. Sin embargo, el conjunto árabe decidió salir de su reducto habitual con el objetivo de obtener mayores ingresos por venta de entradas.

En primera instancia surgió el Estadio Nacional como la principal alternativa para albergar el choque. Dicha opción se diluyó rápidamente, ya que Universidad de Chile utilizará el coloso de Ñuñoa para enfrentar a Everton durante ese mismo fin de semana.

Finalmente, el partido se trasladará a Independencia. Durante la transmisión del duelo entre albos y piratas en TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta reveló que el encuentro se jugará en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas. Por ahora, solo resta la confirmación oficial en la programación de la ANFP.

La furia en Colo Colo por los constantes recesos

Más allá del cambio de estadio, en el Monumental hay profunda molestia por los constantes parones del torneo. Arturo Vidal fue uno de los más críticos tras la derrota en el norte, apuntando a la falta de continuidad.

“Ha sido complicada esta última parte del campeonato por todos los parones que hay, hemos hecho como cuatro pretemporadas, hemos perdido un poco el hilo de lo que veníamos haciendo”, lanzó el “King”, agregando que “es increíble, yo creo que solo pasa acá en Chile”.

El técnico Fernando Ortiz respaldó los dichos de su máxima figura, disparando contra la organización: “El cronograma y la agenda es sentarse a opinar algo que está mal hecho de entrada. Si opinamos somos castigados. Es evidente que tendrían que rever millones de situaciones de programación”.

Mientras esperan su visita a Santa Laura, los albos deberán mentalizarse en los 45 minutos restantes frente a Deportes Puerto Montt por Copa Chile, donde saltarán a la cancha con una ventaja global de 2-0.