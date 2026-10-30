Datos Clave Viaje: Vozinha recorrió 23.677 kilómetros en avión en dos días para ir a la gala del Balón de Oro y volver. Gala: El arquero de Colo Colo fue sexto en el premio Lev Yashin, que ganó Unai Simón. Partido: Colo Colo vs. Universidad de Concepción, viernes 30 de octubre, 19:00 horas, Estadio Monumental.

Vozinha vivió una semana de locos. El arquero caboverdiano de Colo Colo jugó el domingo ante Palestino, viajó a Londres para la gala del Balón de Oro y volvió a Santiago a tiempo para ponerse a disposición de Fernando Ortiz. En total, solo en vuelos recorrió 23.677 kilómetros, según detalló La Tercera.

Del Santa Laura a Londres en menos de un día

El domingo, el portero comenzó a jugar a las 17:30 horas el partido en que Colo Colo solo pudo igualar ante Palestino. Unas dos horas después ya se subía a un vehículo rumbo al aeropuerto junto a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

El lunes aterrizó en Madrid y desde ahí tomó un avión privado a Londres, donde se realizó la gala. Vozinha no obtuvo el premio Lev Yashin, que distingue al mejor portero de la temporada y se llevó el español Unai Simón, pero cerró en el sexto puesto y, según el medio, apareció en innumerables selfies junto a las estrellas del evento.

“Siento gratitud en el alma”

El arquero también se refirió a la experiencia en sus redes sociales. “Hay momentos que van mucho más allá del fútbol, momentos que nos hacen recordar el camino recorrido y los sacrificios realizados”, escribió en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Siento gratitud en el alma, orgullo por mis orígenes y a Cabo Verde siempre en el corazón”.

El viaje de regreso y la vuelta al trabajo

Mientras Mosa se quedó en Europa por reuniones ligadas al proyecto del nuevo Monumental, Vozinha volvió directo desde Londres a Santiago, con una escala en Madrid. De los últimos dos días, según La Tercera, pasó poco más de uno a bordo de aviones.

Aterrizó en Pudahuel en la madrugada del miércoles y pocas horas después ya estaba a disposición de Ortiz para preparar el duelo con la Universidad de Concepción, clave para las aspiraciones albas en la Liga de Primera.

Un puesto que ganó en la cancha

El esfuerzo viene con un respaldo deportivo. Ante Palestino, según el mismo medio, Vozinha realizó dos tapadas claves que evitaron que el partido terminara en catástrofe para el Cacique y recordó sus mejores actuaciones del Mundial. Ese rendimiento le garantizaba el puesto, a menos que los planes de regreso sufrieran algún contratiempo.

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos citados: Colo Colo llega a una noche importante con su arquero recién regresado de Europa y sin que la gala le haya costado el puesto. Cómo responda en el Monumental dirá si el viaje fue solo una experiencia inolvidable o también un riesgo de cansancio.

El partido ante la UdeC comienza hoy a las 19:00 horas. Aquí puedes revisar la previa con la baja de Leandro Hernández.