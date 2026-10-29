Datos Clave Qué dijo: Fernando Ortiz aseguró: “Tenemos que volver a la victoria” y admitió que el equipo no está haciendo un buen fútbol. Bajas: Leandro Hernández no estará ante la UdeC. Ortiz calificó de “totalmente falso” el rumor de indisciplina de Diego Ulloa. Partido: Viernes 30 de octubre, 19:00 horas, Estadio Monumental, fecha 26 de la Liga de Primera.

Colo Colo llega a su partido ante la Universidad de Concepción con cuatro encuentros sin ganar y un técnico que no esconde el momento. Fernando Ortiz reconoció en conferencia de prensa que el equipo no está haciendo un buen fútbol y que debe volver a la victoria este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental.

“El reconocimiento de que no estamos haciendo un buen fútbol es real”

Ortiz fue directo al analizar el bache. “Sí, tenemos que volver a la victoria. El reconocimiento de que no estamos haciendo un buen fútbol para lograrlo es algo real, y consciente de todos”, afirmó.

Sobre la presión, que crece a medida que la U se acerca en la tabla, el técnico dijo: “Reitero, todos los partidos son importantes y la presión existe de la primera a la última fecha, en la posición que estemos. La presión va a estar siempre”.

También pidió calma y trabajo. “Esto es trabajo, esforzarse, entender la situación que estamos pasando, pero somos los mismos. Es cuestión de confianza”, señaló. Y añadió que en el prepartido se fue “mucho más contento que los anteriores”.

Hernández, baja confirmada, y el caso de Ulloa

Ortiz confirmó que Leandro Hernández no estará por la fuerte entrada que recibió de Dilan Zúñiga al final del partido ante Palestino.

El técnico también se refirió a la ausencia de Diego Ulloa del fin de semana pasado. Calificó de “totalmente falso” el rumor de una presunta indisciplina y explicó: “Yo decido deportivamente. Ante todo está el funcionamiento del equipo”.

Un rival al que no hay que subestimar

Sobre la UdeC, Ortiz afirmó que “es un rival dificilísimo”. Reconoció que el cuadro penquista no está en un buen momento, pero sostuvo que “ellos tienen mucho por jugar”. Para el DT, jugar en casa será una ayuda: “Lo importante es que estamos en casa con nuestra gente y va a ser importante”.

En un video publicado por Cooperativa, Ortiz también habló de su futuro: “La incertidumbre de quedarme o irme está, lo que importa es el enfoque al respecto”.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo dicho por el técnico: Ortiz eligió no maquillar el momento. Al admitir el mal nivel y poner el foco en la confianza, traslada la discusión a lo único que puede cambiar la película, que es ganar este viernes. El volante Víctor Felipe Méndez había dicho un día antes que el título “depende exclusivamente de nosotros”.

Colo Colo lidera con 55 puntos, siete más que la U, a falta de cinco fechas. Los detalles del partido están en nuestra guía de horario y canal del duelo ante la UdeC. La siguiente parada será Ñublense, ya en noviembre.