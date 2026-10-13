Datos Clave Duro presente: Vozinha solo ha jugado tres partidos en Colo Colo. Postura de Ortiz: El DT nunca estuvo de acuerdo con la llegada del meta de Cabo Verde. Contrato: El vínculo se renueva solo si juega la mitad de los minutos de Colo Colo.

Complicado ha sido el mediático paso de Vozinha en Colo Colo. El golero que llegó al Cacique como estrella, ha estado más bien sentado en el banco de suplentes, y en solo tres partidos jugados, ha dejado enormes dudas respecto de su nivel. Por eso, no es de extrañar que a pocos meses de su contratación ya se haya instalado el debate sobre si el portero debe seguir o no en Macul.

Y por ahora, todo parece indicar que el de Cabo Verde tendrá que hacer las maletas a fin de año. Una de las figuras del pasado Mundial 2026 no ha podido demostrar en Chile todo lo que le valió dar el salto al estrellato en la cita planetaria y lo está pasando mal. En el tercer gol de Coquimbo Unido el domingo, las cámaras lo mostraron y se vio manifiestamente molesto.

El clima es tenso con el guardavallas y hay un nombre que sería la principal traba para que el africano pueda sumar más minutos: Fernando Ortiz. De acuerdo a lo que indica hoy La Tercera, el “Tano” nunca estuvo de acuerdo con su llegada, y lo más probable, es que mantenga su postura de no darle muchos más participación.

Ortiz no quiere a Vozinha y complica su futuro

El domingo, luego de la derrota ante el elenco Pirata, Aníbal Mosa, presidente de ByN fue consultado respecto de los rumores que daban por sentenciado el paso de Vozihna en Colo Colo y su respuesta fue tajante. “Nada. No vamos a dar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, expresó el empresario.

J. Évora Dias · 2026 Nota media por competición Todas las competiciones 6.49 3 partidos · 270 min Liga 6.48 2 partidos · 180 min Chilean Cup 6.50 1 partidos · 90 min

La postura de Ortiz, en todo caso, ya es conocida por el directorio. “La señal es elocuente. El técnico ya encontró a su arquero titular (Gabriel Maureira). En esa consideración ni siquiera influye un elemento crucial para entender la relación entre Vozinha y los albos: la cláusula de contrato que establece las condiciones para la renovación automática de su contrato”, apunta el citado medio.

La cláusula guarda relación con que el contrato del meta se renovaría de manera automática si es que logra jugar la mitad de los minutos disputados por el Cacique. Esto, lo más probable es que no ocurra.

Los dichos de Vozinha que sorprendieron al DT de Colo Colo

Otro aspecto a considerar en Macul es el estado anímico de Vozinha, quien en una entrevista con The Observer, reconoció que el salto a la fama no le ha hecho muy bien. “Ya no tengo intimidad, o al menos tengo mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, expresó.

Dichas declaraciones llamaron la atención de Ortiz, quien indicó que al caboverdiano “le ha cambiado la vida de lo que era y lo que es hoy a nivel mundial, él sabrá por qué se manifiesta de esa manera”.

Posteriormente, eso sí, también aclaró que “ha rendido siendo la figura que era, no creo que porque se exprese pueda cambiar su rendimiento, sigue siendo el mismo que conocimos en el Mundial”.