Datos Clave Se pueden ir: Además de los dos porteros, jugadores como Méndez y Bolados pueden partir. En evaluación: Otro grupo de futbolistas que termina su vínculo deberá ser evaluado por el DT. Álvaro Madrid: Acaba su contrato, pero en el Cacique buscarán negociar con Everton.

La consigna es clara en Colo Colo. No quieren dejar escapar ningún punto más para no darle chances a Universidad de Chile y Universidad Católica de acercarse peligrosamente en la lucha por el título y no prolongar demasiado algo que en Macul siguen creyendo que está al alcance de la mano.

Por ello, en el Monumental confían que esta semana completa sin partidos será positiva de cara a retomar el nivel y dejar atrás los tres duelos sin ganar en el Campeonato Nacional. La derrota ante Coquimbo Unido por 2-5 caló hondo, por lo que el trabajo será al máximo en los próximos días, sin espacios para el relajo.

Y donde tampoco quieren tener complicaciones de última hora es en la planificación del próximo año. Lo primero, es asegurar la continuidad de Fernando Ortiz. Y aunque formalmente, las partes han indicado que no hay negociaciones, sí que hay señales. En ByN quieren que siga, y el entrenador pone condiciones. ¿La más importante? que le traigan los jugadores que él pide.

En la lista de salida de Colo Colo

Tener un plantel extenso y con variantes es clave para el Tano. Y así como pedirá fichajes, también habrá salidas. Una que está muy clara es la de Vozinha. El entrenador no tiene problemas con el meta caboverdiano, pero lo ocupa poco y no parece que eso vaya a cambiar mucho más.

La sorpresa la podría marcar el adiós de otro de los arqueros: Fernando de Paul. Según dio a conocer Radio Futuro, el meta nacionalizado chileno, quien aún se recupera de la grave lesión que sufrió a comienzos de año, pedirá salir anticipadamente. “Tuto” tiene contrato por una temporada más, pero buscaría nuevos aires.

En la zona defensiva, también deberían haber movimientos. Matías Fernández Cordero está en la larga lista de jugadores que terminan contrato, y todo indica que el formado en Santiago Wanderers no será renovado. El lateral ha jugado 17 partidos a lo largo de la temporada, de ellos, solo cinco por el torneo nacional.

M. Fernández Cordero · 2026 Minutes played Minutes 574 Matches 12 min/match on average 48 League 196

El uruguayo Javier Méndez es otro de los refuerzos que ha estado lejos de responder a las expectativas. Su último partido oficial fue el pasado 3 de julio por Copa Chile ante O’Higgins, cuando los albos cayeron 4-1. Desde ahí, ha desaparecido del mapa.

Otro que tiene pocas posibilidades de seguir el próximo año en Colo Colo es Marcos Bolados. Ya a comienzos de año estuvo cerca de partir a Everton, pero una grave lesión complicó todo. Termina contrato y una eventual continuidad está prácticamente descartada.

Marcos Bolados. El antofagastino vive sus últimas semanas en Colo Colo. ©Photosport

Los futbolista del Cacique en observación

Hay, además de estos jugadores, un segundo grupo en el que están aquellos que terminan vínculo, pero que tendrán que ser sometidos a una evaluación.

Tomás Alarcón es uno de ellos. El exjugador del Cádiz no ha logrado afianzarse al cien por ciento y ha mezclado períodos buenos con otro malos. La decisión final la tendrá que tomas el entrenador, especialmente, porque se trata de un sueldo alto en el plantel del Cacique. Menos ha convencido aún Lautaro Pastrán, quien también deberá ser evaluado.

Por su parte, Álvaro Madrid finaliza su préstamo desde Everton, pero en Caciqiue están decididos a mantenerlo y tendrán que conversar con Everton. Arturo Vidal, por su parte, no debería tener mayores problemas para seguir por una temporada más.