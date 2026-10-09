Datos Clave El nombre que apareció en la UC: Borja de Matías fue revelado por Claudio Borghi como una de las alternativas que maneja Universidad Católica para ocupar la gerencia deportiva. Cruzados todavía no ha oficializado negociaciones con el español. Experiencia internacional: Su recorrido incluye trabajos en Independiente, Deportivo Alavés, Chicago Fire, Sporting de Gijón y Newcastle United, además de su actual etapa en Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Un perfil marcado por el scouting: Ha desarrollado buena parte de su carrera en análisis, captación y evaluación de futbolistas, precisamente áreas que Universidad Católica pretende potenciar en su nueva estructura deportiva.

Universidad Católica sigue moviéndose para resolver una de las decisiones más importantes de su planificación 2027: encontrar al reemplazante de José María Buljubasich, quien dejó la gerencia deportiva después de 16 años. Entre los nombres que comenzaron a aparecer hay uno bastante menos conocido para el público chileno, pero con un currículum construido en distintas ligas y modelos de trabajo: Borja de Matías Sánchez.

El español, que acaba de cumplir 41 años, ha pasado por análisis de rendimiento, scouting, cuerpos técnicos y captación de talento. Trabajó en Argentina, España, Estados Unidos e Inglaterra y actualmente está vinculado al Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Su nombre salió a la luz después de que Claudio Borghi revelara en TNT Sports que había sido contactado para entregar referencias sobre el fútbol chileno y, particularmente, desde Cruzados.

¿Quién es Borja de Matías y qué hace actualmente?

Borja de Matías es un profesional español especializado en scouting, análisis de rendimiento y detección de talento, actualmente vinculado al área deportiva del Al-Qadsiah de Arabia Saudita hasta octubre de 2028.

Nacido en Madrid el 8 de octubre de 1985, su camino resulta particular porque no llegó al fútbol profesional después de una carrera como jugador.

Su vínculo con el deporte comenzó desde otra vereda. De Matías trabajó en medios de comunicación y llegó a desempeñarse como analista y comentarista para DirecTV en Argentina antes de ingresar definitivamente a estructuras deportivas profesionales.

Su actual etapa comenzó en febrero de 2025 en Al-Qadsiah, club de la Saudi Pro League, después de dejar Newcastle United.

Su trabajo más reciente está especialmente relacionado con el talento emergente: identificación, reclutamiento y desarrollo de futbolistas jóvenes, una línea que ayuda a entender por qué su perfil puede resultar atractivo para una institución que pretende modernizar su estructura de decisiones deportivas.

¿Dónde ha trabajado Borja de Matías antes de aparecer como candidato de Universidad Católica?

Su currículum incluye experiencia en Newcastle United, Sporting de Gijón, Chicago Fire, Deportivo Alavés e Independiente de Avellaneda.

Uno de sus primeros pasos importantes se produjo en Argentina. De Matías integró el cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Independiente, desempeñándose en análisis de rendimiento y video durante la temporada 2015-16.

Después siguió junto a Pellegrino en España. Entre 2016 y 2019 formó parte del Deportivo Alavés como analista, elaborando informes de rivales y futbolistas, análisis del propio equipo y apoyo estadístico. Su paso por Vitoria coincidió además con técnicos como Abelardo, Giovanni De Biasi y Luis Zubeldía.

El siguiente salto fue hacia Estados Unidos. En Chicago Fire llegó a ocupar la jefatura de scouting, cargo que el propio club registraba dentro de su estructura deportiva en 2019. Posteriormente regresó a España para sumarse al cuerpo técnico del Sporting de Gijón, donde trabajó como asistente principalmente junto a Abelardo.

Y en 2023 llegó uno de los puntos más relevantes de su currículum.

De Matías se incorporó al Newcastle United como First Team and Emerging Talent Scout, trabajando para el club inglés tanto en seguimiento del primer equipo como en detección de talento emergente. Él mismo anunció entonces su llegada a un proyecto que afrontaba Premier League y Champions League.

¿Qué experiencia tiene Borja de Matías en scouting y búsqueda de jugadores?

La detección y evaluación de futbolistas es uno de los hilos conductores de prácticamente toda su carrera profesional. Incluso antes de dedicarse profesionalmente al fútbol, esa forma de mirar el juego ya estaba presente.

En una extensa entrevista concedida a la revista Panenka en 2020, De Matías recordó que siendo adolescente realizaba informes de jugadores por iniciativa propia y que desde niño llenaba libretas con alineaciones y futbolistas que consideraba interesantes.

La historia terminó convirtiéndose en profesión.

En Independiente y Alavés trabajó analizando futbolistas y rivales; en Chicago pasó a una estructura directamente relacionada con la captación; Newcastle lo contrató para seguir tanto al primer equipo como talento emergente y su etapa en Arabia Saudita continúa vinculada precisamente a ese tipo de identificación.

No se trata, por lo mismo, del perfil tradicional de un exjugador que después pasa a una oficina. Su carrera se construyó observando, analizando y detectando futbolistas, con experiencias en mercados muy diferentes.

Ese recorrido coincide además con una de las transformaciones que Cruzados ya había anunciado para su área deportiva: separar y fortalecer la secretaría técnica y el análisis de datos, buscando integrar herramientas estadísticas y tecnológicas a los procesos de contratación.

¿Por qué Borja de Matías aparece como candidato a gerente deportivo de Universidad Católica?

Su nombre aparece en medio de una búsqueda en la que Cruzados decidió abrirse a profesionales externos y no limitarse a figuras identificadas históricamente con Universidad Católica.

La identidad del español se conoció públicamente luego de que Claudio Borghi contara que había sido consultado para entregar referencias sobre el fútbol chileno y la institución.

Cruzados lleva varias semanas trabajando en la elección. TNT Sports informó el 5 de octubre que la lista se había reducido a cinco nombres, con Franco Costanzo como uno de los candidatos conocidos y otros cuatro profesionales provenientes del extranjero. El objetivo del club sería definir al nuevo responsable deportivo alrededor del 15 de octubre, aunque su incorporación efectiva no necesariamente se produciría antes de noviembre.

La planificación de 2027 es precisamente una de las razones por las que la dirigencia pretende cerrar pronto el proceso.

¿Qué perfil busca Universidad Católica para reemplazar a José María Buljubasich?

Cruzados busca un gerente deportivo de alto nivel y decidió no restringir la búsqueda a exjugadores o figuras históricas de Universidad Católica.

Así lo explicó el presidente Matías Claro después de la salida de Buljubasich.

La dirigencia pretende mantener libertad para revisar alternativas y entrevistar candidatos antes de decidir quién conducirá el área deportiva en una etapa marcada también por una mayor utilización de scouting, información y análisis de datos.

Claro fue particularmente explícito al dimensionar la relevancia de la elección: calificó la gerencia deportiva como “el cargo más importante de un equipo” y señaló que el objetivo es encontrar al mejor candidato posible para trabajar correctamente la ventana de fichajes de 2027.

Ahí el currículum de Borja de Matías adquiere sentido.

No tiene historia previa con Católica ni con el fútbol chileno, pero reúne varias de las características que Cruzados pretende incorporar: experiencia internacional, conocimiento de scouting, trabajo con talento joven, análisis de rendimiento y paso por estructuras deportivas muy distintas.

También posee una mirada bastante particular sobre el oficio. Cuando Panenka le preguntó en 2020 qué significaba el fútbol después de una carrera que ya lo había llevado por distintos países, respondió con una frase que sintetiza bastante bien su relación con este deporte: “El fútbol es una promesa de felicidad”.

Para De Matías, además, es un vehículo capaz de emocionar y hacer más entretenida la vida, una visión que conserva después de haber transformado aquella obsesión infantil por observar jugadores en una carrera dentro del fútbol profesional. Ahora su camino podría agregar una escala completamente nueva: San Carlos de Apoquindo.