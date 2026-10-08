Datos Clave Cerca de volver: El “Pollo” Valencia está en la fase final de su recuperación tras la grave lesión sufrida en abril. Fecha tentativa para su regreso: Una inminente revancha para Católica y un clásico vital para los precordilleranos. La competencia por la delantera: Con el regreso de Valencia, serían siete las variables que tendría Garnero en la ofensiva.

Las lesiones han sido un tema de qué hablar en Universidad Católica, no solamente por la gran cantidad que se han presentado durante toda la temporada, sino también por los dolores de cabeza que le generan al técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, quien debido a las diversas bajas debe mover piezas para cada cotejo.

Una de las lesiones que golpeó de entrada en la temporada a los precordilleranos fue la de Diego Valencia, quien posterior al debut de la UC ante Boca Juniors por Copa Libertadores 2026 sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Esto ocurrió el pasado miércoles 8 de abril, y tras una cirugía y seis meses exactos de recuperación vuelve a sonar su nombre cerca de las citaciones.

Valencia recupera y se acerca a las citaciones

Según información del medio ESPN, Diego Valencia estaría en la última fase de su proceso de recuperación, y podría volver a ser considerado por Daniel Garnero para integrar el primer equipo de Universidad Católica a fines de octubre y comienzos de noviembre. Aquellas fechas son vitales para los Cruzados, quienes seguramente se mantendrán en la pelea por el Chile 2.

Los Cruzados sólo se encuentran en competencia en un torneo, el Campeonato Nacional 2026, y a finales de octubre e inicios de noviembre tienen pactados dos complicados cotejos. El próximo domingo 25 de octubre, UC tendrá que visitar el Estadio Nicolás Chahuán para enfrentar a Unión La Calera, en un tipo de revancha para el conjunto precordillerano por la eliminación de octavos de final de la Copa Chile 2026.

El segundo compromiso en el que podría retornar Diego Valencia a las citaciones es nada menos que el Clásico Universitario, donde la Franja tendrá que recibir en el Estadio Claro Arena a Universidad de Chile por la fecha 26 de la división de honor. El clásico está pactado para el próximo domingo 1 de octubre, y se postula como uno de los duelos más importantes de la temporada, ya que ambas escuadras pelean punto a punto por el Chile 2.

La pelea interna en la delantera de Católica

Con el posible retorno de Diego Valencia a las citaciones de Universidad Católica a la proximidad, Daniel Garnero tendrá que decidir quiénes serán los ejes en la tirularidad ofensiva de los Cruzados. El único que parece tener el puesto asegurado es Fernando Zampedri, quien está a un par de fechas de convertirse en el heptagoleador del fútbol chileno, mientras que semana a semana pelean por el puesto figuras como: Diego Corral, Justo Giani, Martín Gómez, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel.