Datos Clave El candidato español: Borja de Matías asoma para la gerencia deportiva de U Católica Su carta de presentación: Pasos por Newcastle United, Sporting de Gijón, Deportivo Alavés e Independiente Quién lo destapó: Claudio Borghi, contactado para dar referencias del fútbol chileno

Universidad Católica busca a su nuevo gerente deportivo tras la salida de José María Buljubasich, quien dejó el cargo después de 16 años. Los Cruzados quieren comenzar una nueva etapa y apareció un candidato español que puede traer aires renovados a San Carlos de Apoquindo.

Se trata de un profesional con experiencia en el fútbol europeo, que ha trabajado en clubes de Inglaterra y España. Su nombre se mantenía bajo reserva, pero en las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre su posible llegada a la UC.

¿Quién es el español que puede llegar a U Católica?

El nombre que apareció en la órbita de los Cruzados es Borja de Matías, profesional español que ha desarrollado su carrera en labores de scouting y análisis futbolístico en distintos clubes del extranjero.

La información se conoció en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde el periodista Jorge Cubillos adelantó que había un candidato español cuyo nombre se mantenía bajo reserva.

Fue entonces cuando Claudio Borghi reveló su identidad y contó que incluso fue contactado para entregar referencias sobre el fútbol nacional.

El Bichi contó que lo contactaron para dar referencias del fútbol chileno y del club, y que al preguntar por el motivo le indicaron que la información era para el profesional español que se encontraba analizando la situación.

Por ahora, De Matías aparece como una alternativa para asumir la gerencia deportiva, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su eventual llegada.

¿Dónde ha trabajado Borja de Matías?

El español cuenta con una trayectoria que incluye experiencias en clubes de Europa y América.

Uno de sus pasos más destacados fue por Newcastle United, donde trabajó en labores de scouting. También registra experiencias en Sporting de Gijón y Deportivo Alavés, además de pasos por Chicago Fire de Estados Unidos e Independiente de Argentina.

Su recorrido incluye también una experiencia en Al-Qadsiah de Arabia Saudita, donde se incorporó en 2025 para desempeñar funciones relacionadas con la búsqueda y evaluación de futbolistas.

U Católica busca al reemplazante de José María Buljubasich

La búsqueda de un nuevo gerente deportivo se transformó en uno de los temas importantes para Universidad Católica después del término del ciclo de Buljubasich.

La dirigencia encabezada por Matías Claro pretende iniciar una nueva etapa en la gestión futbolística, con la mirada puesta en la planificación de la temporada 2027.