Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica abren la jornada dominical de la fecha 27 de la Primera B 2026 este 11 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán. El partido será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos llegan necesitados de puntos. El Pije está obligado a sumar si quiere acercarse a puestos de liguilla, mientras que los Comerciantes buscan salir de la parte baja.

¿Quién transmite Antofagasta vs San Marcos por la Primera B 2026?

El cruce entre Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica será transmitido por la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs San Marcos por la Primera B 2026?

Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica juegan domingo 11 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán por la Primera B.

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 12:30 horas

Estadio: Calvo y Bascuñán, Antofagasta

¿Quién es el árbitro de Antofagasta vs San Marcos?

Miguel Araos es el árbitro del compromiso entre Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica.

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Sebastián Castro

4to árbitro: Bastián Pavez

VAR: Víctor Abarzúa

AVAR: Eric Pizarro

¿Cómo llegan Antofagasta y San Marcos?

Deportes Antofagasta viene de conseguir un triunfo clave en la Copa Chile. Los Pumas derrotaron por 2-0 a Universidad de Chile el pasado miércoles y quedaron con la primera opción de avanzar a las semifinales del torneo. En la Primera B, en tanto, derrotaron por el mismo marcador a Rangers de Talca en su último compromiso el pasado fin de semana, resultado que los dejó quintos con 41 unidades.

Por su parte, San Marcos de Arica llega tras conseguir dos triunfos consecutivos en el Ascenso. El último de ellos fue ante Deportes Santa Cruz, el cual le permitió posicionarse séptimo con 39 puntos.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 17 de mayo cuando igualaron 1-1 en Arica.

Formaciones de Antofagasta vs San Marcos

Formación de Antofagasta

Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos y Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Formación de San Marcos

Benjamín Tapia; Reiner Campos, Andrés Barboza, Javier Rivera, Cristóbal Guerra; Augusto Barrios, Danilo Rencoret, Agustín Maidana; Gonzalo Reyes, Camilo Melivilu y Adriano Galleguillos. DT: Iván Sandrock.