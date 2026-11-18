Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta juegan la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Es media hora más tarde de lo programado originalmente. La señal de televisión no figuraba confirmada en las fuentes que revisamos; en radio, el partido va por Radio Atacama a través de Camaygo Deportes.

El nuevo horario lo informó el club atacameño en sus redes sociales, según Radio Atacama y Radio Maray. La llave reparte uno de los tres boletos a las semifinales de la postemporada que entrega el segundo ascenso a la Liga de Primera 2027.

Horario, estadio y transmisión de Copiapó vs Antofagasta

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 21:00 horas de Chile (antes estaba fijado a las 20:30 horas).

21:00 horas de Chile (antes estaba fijado a las 20:30 horas). Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó. Instancia: ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. TV: sin confirmar en las fuentes revisadas. En la fase regular, los partidos de la Primera B se vieron por TNT Sports y en TNT Sports en HBO Max.

sin confirmar en las fuentes revisadas. En la fase regular, los partidos de la Primera B se vieron por TNT Sports y en TNT Sports en HBO Max. Radio: Radio Atacama, por Camaygo Deportes, con previa desde las 20:00 horas.

Radio Atacama, por Camaygo Deportes, con previa desde las 20:00 horas. Vuelta: en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, la semana siguiente.

¿Cómo llegan Copiapó y Antofagasta?

Deportes Antofagasta terminó tercero la fase regular con 51 puntos y por eso cerrará la serie como local. Deportes Copiapó fue octavo con 42 unidades: entre ambos hay nueve puntos de diferencia, la mayor brecha de las tres llaves de cuartos de final.

El León de Atacama llegó a la liguilla tras empatar 1-1 con Santiago Wanderers en el Elías Figueroa en la última fecha, un partido que Wanderers rescató con una chilena de Sergio Felipe a los 85 minutos.

Los tres ganadores de los cuartos de final avanzan a las semifinales, donde los espera el perdedor de la final por el título entre Cobreloa y San Luis, que se juega ese mismo sábado a las 18:30 horas en Santa Laura.

Las otras llaves de la liguilla

Viernes 20 de noviembre, 18:00 horas: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, en La Pintana.

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, en La Pintana. Domingo 22 de noviembre, 12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes.

Revisamos los días, horarios y estadios de la ida y la vuelta en el calendario completo de la liguilla, y el partido que abre la postemporada en esta guía de Recoleta vs Wanderers.

El sábado, a las 21:00 horas, Copiapó y Antofagasta cierran la jornada más cargada del ascenso con la primera mitad de su serie.