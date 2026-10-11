Deportes Copiapó le propina un golpe de gracia a Cobreloa en la fecha 27 de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el León de Atacama venció por 2-1 a los Zorros. Para los locales la victoria cae como una esperanza en su pelea para ingresar a zona de liguilla, ya que están consiguiendo un cupo a la espera del resultado de Unión Española. Por el lado de los dirigidos de Mario Salas, el resultado llega como un balde de agua fría, debido a que podrían perder la cima a falta de tres fechas por disputar.

Con este marcador, Deportes Copiapó trepa hasta la séptima posición de la tabla con 40 unidades, y está sacando un cupo al próximo mini-torneo por el ascenso. Por su parte, Cobreloa se mantiene como líder de la división de plata con 48 puntos, pero podría perder la cima en caso de que San Luis triunfe en su compromiso.

Este lunes 12 de octubre, San Luis de Quillota tendrá que visitar a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, y en caso de triunfar podrían superar a los loínos. Los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo registran 47 unidades, y ganar en condición de visitante le quitaría el liderato a Cobreloa.

Los goles de Copiapó vs Cobreloa

Frente a 2.199 espectadores en la Región de Atacama, Copiapó y Cobreloa protagonizaron un entretenido encuentro, el cual a pesar de las emociones no contó con goles en la primera etapa.

La segunda fracción del cotejo llegó con emociones, con una “ley del ex” a favor de los locales. En el minuto 58′, Medina centró al punto de penal y apareció Axl Ríos con un cabezazo para marcar la apertura del marcador.

El León de Atacama no sacó el pie del acelerador, y en vez de refugiarse en su campo salió en búsqueda de aumentar su ventaja. Los dirigidos por Erwin Durán consiguieron el 2-0 desde un tiro de esquina al 76′, tras un remate de Manuel López que logró desviar Diego Opazo con la cara externa de su botín.

Cobreloa sabía que no podía ceder puntos de visita, debido a que pelea punto a punto por el título de la Primera B 2026, y logró el descuento desde el punto penal al minuto 89′, tras un penal de Zamorano a Duma. El encargado de patear desde los doce pasos fue Gustavo Gotti, quien con un remate cruzado marcó el 2-1.

Los dirigidos por Mario Salas buscaron la igualdad en los pasajes finales del compromiso, pero la defensa del León de Atacama evitó el empate y aguantó la victoria en casa.

Estadísticas de Copiapó vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 27 Cobreloa 1 2 Descanso : 0 0 Tiempo Completo – Copiapó Copiapó Gustavo Gotti 89′ Axl Rios 59′

Axl Rios 59′ Diego Opazo 76′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 8 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : L. Palacios 89 ‘ Copiapó Sustitución : L. Palacios 89 ‘ Cobreloa Gol : Gustavo Gotti 84 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : Enzo Fernández 79 ‘ Cobreloa Sustitución : J. Duma 78 ‘ Copiapó Sustitución : Ignacio Fuenzalida 76 ‘ Copiapó Gol : Diego Opazo 75 ‘ Cobreloa Sustitución : Álvaro Delgado 70 ‘ Copiapó Sustitución : Diego Opazo 62 ‘ Cobreloa Sustitución : Y. Navarro 62 ‘ Cobreloa Sustitución : Tomás Aránguiz 61 ‘ Copiapó Tarjeta amarilla : Axl Rios 59 ‘ Copiapó Gol : Axl Rios 46 ‘ Copiapó Sustitución : Maximiliano Antonio Rojas Pérez 46 ‘ Copiapó Sustitución : Axl Rios Cobreloa Cobreloa 4-2-3-1 30 Diego

Andrés

Tapia

Rojas 17 David

Tapia 15 Diego

García

Medina 5 Rodolfo

González 6 Matías

Tapia 29 J.

Gatica 21 Cristian

Muga 27 Matias

Sandoval 32 Facundo

Velazco 10 Cristian

Insaurralde 11 Gustavo

Gotti Entrenador

0 Mario Salas Saieg

Bench

1 Hugo Araya



8 L. Cornejo



14 Tomás Aránguiz



19 Y. Navarro



22 Álvaro Delgado



35 Lucas Wastavino



37 J. Duma

Copiapó Copiapó 4-2-3-1 22 Nicolás

Temperini 20 Marcelo

Filla 4 Agustín

Ortíz 5 Fabián

Torres 15 John

Santander 6 Claudio

Zamorano 21 Enzo

Fernández 7 Carlos

Ross 28 Francisco

Espoz 11 Jorge

Ortiz 27 Manuel

López Entrenador

0 Erwin Durán

Bench

1 Richard Leyton



8 Axl Rios



9 L. Palacios



10 Iván Ledezma



13 Diego Opazo



23 Maximiliano Antonio Rojas Pérez



33 Ignacio Fuenzalida

5 Esquinas 3 0 Remates fuera de objetivo 3 3 Tiros Totales 11 118 Ataques 99 82 Ataques peligrosos 73 52 % de Posesión de Balón 48 89 Caja fuerte para pelotas 87 1 Penalizaciones 0 1 Fuera de juego 3 1 Objetivos 2 9 Saques de puerta 9 3 Intentos de gol 11 14 Tiros libres 4 3 Faltas 12 7 Salvadas 2 4 Sustituciones 5 23 Saques de banda 19 0 Tarjetas amarillas 3 3 Disparos a puerta 8 Últimos enfrentamientos COB 1 – 2 CDC 11/10/2026 CDC 1 – 4 COB 16/05/2026 CDC 1 – 1 COB 24/08/2025 CDC 0 – 3 COB 10/05/2025 COB 1 – 1 CDC 19/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Rangers?

Deportes Copiapó tendrá que enfrentar en condición de visitante un choque directo porun cupo a liguilla de ascenso, cuando enfrente a Unión Española por la fecha 28. El choque entre Hispanos y el Léon de Atacama se disputará el próximo lunes 19 de octubre en el Estadio Santa Laura desde las 19:00 horas.

Por su parte, Cobreloa vuelve a su hogar para recibir a Deportes Recoleta, en un cotejo que puede definir sus opciones por el título de la Primera B 2026. El duelo entre loínos y Textileros se jugará el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.