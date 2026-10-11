Deportes Copiapó le propina un golpe de gracia a Cobreloa en la fecha 27 de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el León de Atacama venció por 2-1 a los Zorros. Para los locales la victoria cae como una esperanza en su pelea para ingresar a zona de liguilla, ya que están consiguiendo un cupo a la espera del resultado de Unión Española. Por el lado de los dirigidos de Mario Salas, el resultado llega como un balde de agua fría, debido a que podrían perder la cima a falta de tres fechas por disputar.
Con este marcador, Deportes Copiapó trepa hasta la séptima posición de la tabla con 40 unidades, y está sacando un cupo al próximo mini-torneo por el ascenso. Por su parte, Cobreloa se mantiene como líder de la división de plata con 48 puntos, pero podría perder la cima en caso de que San Luis triunfe en su compromiso.
Este lunes 12 de octubre, San Luis de Quillota tendrá que visitar a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, y en caso de triunfar podrían superar a los loínos. Los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo registran 47 unidades, y ganar en condición de visitante le quitaría el liderato a Cobreloa.
Los goles de Copiapó vs Cobreloa
Frente a 2.199 espectadores en la Región de Atacama, Copiapó y Cobreloa protagonizaron un entretenido encuentro, el cual a pesar de las emociones no contó con goles en la primera etapa.
La segunda fracción del cotejo llegó con emociones, con una “ley del ex” a favor de los locales. En el minuto 58′, Medina centró al punto de penal y apareció Axl Ríos con un cabezazo para marcar la apertura del marcador.
El León de Atacama no sacó el pie del acelerador, y en vez de refugiarse en su campo salió en búsqueda de aumentar su ventaja. Los dirigidos por Erwin Durán consiguieron el 2-0 desde un tiro de esquina al 76′, tras un remate de Manuel López que logró desviar Diego Opazo con la cara externa de su botín.
Cobreloa sabía que no podía ceder puntos de visita, debido a que pelea punto a punto por el título de la Primera B 2026, y logró el descuento desde el punto penal al minuto 89′, tras un penal de Zamorano a Duma. El encargado de patear desde los doce pasos fue Gustavo Gotti, quien con un remate cruzado marcó el 2-1.
Los dirigidos por Mario Salas buscaron la igualdad en los pasajes finales del compromiso, pero la defensa del León de Atacama evitó el empate y aguantó la victoria en casa.
Estadísticas de Copiapó vs Cobreloa
- Gustavo Gotti 89′
- Axl Rios 59′
- Diego Opazo 76′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Andrés
Tapia
Rojas
Tapia
García
Medina
González
Tapia
Gatica
Muga
Sandoval
Velazco
Insaurralde
Gotti
- Entrenador
-
0Mario Salas Saieg
- Bench
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1Hugo Araya
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8L. Cornejo
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14Tomás Aránguiz
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19Y. Navarro
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22Álvaro Delgado
-
35Lucas Wastavino
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37J. Duma
Temperini
Filla
Ortíz
Torres
Santander
Zamorano
Fernández
Ross
Espoz
Ortiz
López
- Entrenador
-
0Erwin Durán
- Bench
-
1Richard Leyton
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8Axl Rios
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9L. Palacios
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10Iván Ledezma
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13Diego Opazo
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23Maximiliano Antonio Rojas Pérez
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33Ignacio Fuenzalida
¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Rangers?
Deportes Copiapó tendrá que enfrentar en condición de visitante un choque directo porun cupo a liguilla de ascenso, cuando enfrente a Unión Española por la fecha 28. El choque entre Hispanos y el Léon de Atacama se disputará el próximo lunes 19 de octubre en el Estadio Santa Laura desde las 19:00 horas.
Por su parte, Cobreloa vuelve a su hogar para recibir a Deportes Recoleta, en un cotejo que puede definir sus opciones por el título de la Primera B 2026. El duelo entre loínos y Textileros se jugará el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.