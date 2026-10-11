Deportes Copiapó le propina un golpe de gracia a Cobreloa en la fecha 27 de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla el León de Atacama venció por 2-1 a los Zorros. Para los locales la victoria cae como una esperanza en su pelea para ingresar a zona de liguilla, ya que están consiguiendo un cupo a la espera del resultado de Unión Española. Por el lado de los dirigidos de Mario Salas, el resultado llega como un balde de agua fría, debido a que podrían perder la cima a falta de tres fechas por disputar.

Con este marcador, Deportes Copiapó trepa hasta la séptima posición de la tabla con 40 unidades, y está sacando un cupo al próximo mini-torneo por el ascenso. Por su parte, Cobreloa se mantiene como líder de la división de plata con 48 puntos, pero podría perder la cima en caso de que San Luis triunfe en su compromiso.

Este lunes 12 de octubre, San Luis de Quillota tendrá que visitar a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, y en caso de triunfar podrían superar a los loínos. Los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo registran 47 unidades, y ganar en condición de visitante le quitaría el liderato a Cobreloa.

Los goles de Copiapó vs Cobreloa

Frente a 2.199 espectadores en la Región de Atacama, Copiapó y Cobreloa protagonizaron un entretenido encuentro, el cual a pesar de las emociones no contó con goles en la primera etapa.

La segunda fracción del cotejo llegó con emociones, con una “ley del ex” a favor de los locales. En el minuto 58′, Medina centró al punto de penal y apareció Axl Ríos con un cabezazo para marcar la apertura del marcador.

El León de Atacama no sacó el pie del acelerador, y en vez de refugiarse en su campo salió en búsqueda de aumentar su ventaja. Los dirigidos por Erwin Durán consiguieron el 2-0 desde un tiro de esquina al 76′, tras un remate de Manuel López que logró desviar Diego Opazo con la cara externa de su botín.

Cobreloa sabía que no podía ceder puntos de visita, debido a que pelea punto a punto por el título de la Primera B 2026, y logró el descuento desde el punto penal al minuto 89′, tras un penal de Zamorano a Duma. El encargado de patear desde los doce pasos fue Gustavo Gotti, quien con un remate cruzado marcó el 2-1.

Los dirigidos por Mario Salas buscaron la igualdad en los pasajes finales del compromiso, pero la defensa del León de Atacama evitó el empate y aguantó la victoria en casa.

Estadísticas de Copiapó vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 27
Cobreloa
11/10/2026 15:00
1
2
Descanso : 0 0
Tiempo Completo – Copiapó
Copiapó
  • Gustavo Gotti 89′
  • Axl Rios 59′
  • Diego Opazo 76′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 8 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : L. Palacios
89 ‘
Copiapó
Sustitución : L. Palacios
89 ‘
Cobreloa
Gol : Gustavo Gotti
84 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : Enzo Fernández
79 ‘
Cobreloa
Sustitución : J. Duma
78 ‘
Copiapó
Sustitución : Ignacio Fuenzalida
76 ‘
Copiapó
Gol : Diego Opazo
75 ‘
Cobreloa
Sustitución : Álvaro Delgado
70 ‘
Copiapó
Sustitución : Diego Opazo
62 ‘
Cobreloa
Sustitución : Y. Navarro
62 ‘
Cobreloa
Sustitución : Tomás Aránguiz
61 ‘
Copiapó
Tarjeta amarilla : Axl Rios
59 ‘
Copiapó
Gol : Axl Rios
46 ‘
Copiapó
Sustitución : Maximiliano Antonio Rojas Pérez
46 ‘
Copiapó
Sustitución : Axl Rios
Cobreloa
4-2-3-1
Diego Andrés Tapia Rojas 30
Diego
Andrés
Tapia
Rojas
David Tapia 17
David
Tapia
Diego García Medina 15
Diego
García
Medina
Rodolfo González 5
Rodolfo
González
Matías Tapia 6
Matías
Tapia
J. Gatica 29
J.
Gatica
Cristian Muga 21
Cristian
Muga
Matias Sandoval 27
Matias
Sandoval
Facundo Velazco 32
Facundo
Velazco
Cristian Insaurralde 10
Cristian
Insaurralde
Gustavo Gotti 11
Gustavo
Gotti
  • Entrenador
  • 0
    Mario Salas Saieg
  • Bench
  • 1
    Hugo Araya
  • 8
    L. Cornejo
  • 14
    Tomás Aránguiz
  • 19
    Y. Navarro
  • 22
    Álvaro Delgado
  • 35
    Lucas Wastavino
  • 37
    J. Duma
Copiapó
4-2-3-1
Nicolás Temperini 22
Nicolás
Temperini
Marcelo Filla 20
Marcelo
Filla
Agustín Ortíz 4
Agustín
Ortíz
Fabián Torres 5
Fabián
Torres
John Santander 15
John
Santander
Claudio Zamorano 6
Claudio
Zamorano
Enzo Fernández 21
Enzo
Fernández
Carlos Ross 7
Carlos
Ross
Francisco Espoz 28
Francisco
Espoz
Jorge Ortiz 11
Jorge
Ortiz
Manuel López 27
Manuel
López
  • Entrenador
  • 0
    Erwin Durán
  • Bench
  • 1
    Richard Leyton
  • 8
    Axl Rios
  • 9
    L. Palacios
  • 10
    Iván Ledezma
  • 13
    Diego Opazo
  • 23
    Maximiliano Antonio Rojas Pérez
  • 33
    Ignacio Fuenzalida
5
Esquinas
3
0
Remates fuera de objetivo
3
3
Tiros Totales
11
118
Ataques
99
82
Ataques peligrosos
73
52
% de Posesión de Balón
48
89
Caja fuerte para pelotas
87
1
Penalizaciones
0
1
Fuera de juego
3
1
Objetivos
2
9
Saques de puerta
9
3
Intentos de gol
11
14
Tiros libres
4
3
Faltas
12
7
Salvadas
2
4
Sustituciones
5
23
Saques de banda
19
0
Tarjetas amarillas
3
3
Disparos a puerta
8
Últimos enfrentamientos
COB 1 – 2 CDC 11/10/2026
CDC 1 – 4 COB 16/05/2026
CDC 1 – 1 COB 24/08/2025
CDC 0 – 3 COB 10/05/2025
COB 1 – 1 CDC 19/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Rangers?

Deportes Copiapó tendrá que enfrentar en condición de visitante un choque directo porun cupo a liguilla de ascenso, cuando enfrente a Unión Española por la fecha 28. El choque entre Hispanos y el Léon de Atacama se disputará el próximo lunes 19 de octubre en el Estadio Santa Laura desde las 19:00 horas.

Por su parte, Cobreloa vuelve a su hogar para recibir a Deportes Recoleta, en un cotejo que puede definir sus opciones por el título de la Primera B 2026. El duelo entre loínos y Textileros se jugará el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.