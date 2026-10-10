Magallanes se impuso por 2-1 a Recoleta de visita en el Estadio Leonel Sánchez y quedó a solo dos puntos de la cima de la Primera B: su gran figura Cristóbal Jorquera anotó un golazo y tras el partido esquivó la presión, asegurando que prefieren el bajo perfil en la recta final de la competición.

“Sigan hablando de los otros, nosotros estamos tranquilos“, señaló Jorquera, palpitando también el próximo duelo contra San Luis, que será clave en la aspiración de ascender de forma directa.

Los goles de Recoleta vs Magallanes

El partido arrancó con Magallanes encima. Los Carabeleros manejaron la pelota en los primeros minutos y estuvieron cerca de abrir la cuenta con un cabezazo de Milton Alegre que se estrelló en el travesaño.

Pero el fútbol le cobró la cuenta por otra vía. A los 24′, un error del portero Juan Pablo Zozaya le dejó la pelota servida a Pedro Sánchez, que no perdonó y puso el 1-0 para Deportes Recoleta, que había hecho poco para llegar al gol.

La ventaja local duró menos de diez minutos. A los 33′, Cristóbal Jorquera tomó la pelota y sacó el remate que terminó siendo el golazo de la jornada en la Primera B, para emparejar las cifras antes del descanso.

En el complemento, el elenco albiceleste siguió insistiendo y encontró el premio por la vía menos vistosa. A los 79′, Nicolás Carvajal hizo un autogol y le entregó el 2-1 definitivo a la visita.

Cómo quedó la tabla de la Primera B 2026

Con el triunfo, Magallanes llegó a los 46 puntos y se instaló en el tercer lugar de la Liga de Ascenso, a solo dos unidades del líder Cobreloa, que todavía tiene partido pendiente este domingo ante Deportes Copiapó.

Más arriba espera San Luis de Quillota, segundo con 47 puntos, mientras que Santiago Wanderers se mantiene con 44. Deportes Recoleta, en tanto, quedó sexto con 41 unidades y complicó su opción de pelear por los primeros lugares.

Con tres fechas por jugarse, el margen entre el ascenso directo y la liguilla se achicó al mínimo.

¿Cuándo juega Magallanes vs San Luis por la Primera B?

El duelo que puede ordenar la pelea se viene de inmediato. Magallanes recibe a San Luis de Quillota el sábado 17 de octubre, a las 12:30 horas, en el Estadio Municipal de San Bernardo, por la fecha 28 de la Liga de Ascenso 2026.

Deportes Recoleta, por su parte, visitará a Cobreloa en Calama en la misma jornada.