El fútbol no se detiene este jueves 8 de octubre y, aunque la cartelera no presenta grandes encuentros del medio nacional, habrá presencia chilena en uno de los partidos más atractivos del día.
Erick Pulgar y Flamengo visitarán a Santos en Vila Belmiro, en un duelo que puede resultar importante en la pelea por el título del Brasileirao. Más tarde será el turno de Palmeiras, escolta del Mengão y obligado a seguir sumando para no perder terreno.
¿A qué hora juega Santos vs Flamengo hoy y dónde ver en vivo?
Santos y Flamengo se enfrentan este jueves 8 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro. El partido podrá verse en Chile a través de Fanatiz.
El conjunto carioca llega a la fecha 29 como líder del Brasileirao con 60 puntos, tres más que Palmeiras, y buscará mantener su ventaja en una cancha históricamente compleja.
Uno de los nombres a seguir será Erick Pulgar, quien continúa siendo una pieza importante en la estructura del Flamengo. El volante chileno ha recibido elogios por su lectura de juego y equilibrio en el mediocampo, cualidades especialmente relevantes para un equipo que entra en la recta decisiva del campeonato.
Santos, por su parte, llega en un buen momento después de vencer 2-1 a São Paulo y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos de liga.
El encuentro tendrá además un condimento especial con Gabigol enfrentando a su antiguo club, en medio de una temporada en la que aparece como una de las principales cartas ofensivas del Peixe.
Santos vs Flamengo
- Hora: 19:30 horas
- Estadio: Urbano Caldeira, Vila Belmiro
- Transmisión: Fanatiz
- Streaming adicional: Fanatiz YouTube
¿Qué partidos del Brasileirao se juegan hoy jueves 8 de octubre?
La Serie A brasileña concentra buena parte de la atención de este jueves con tres encuentros que pueden tener incidencia tanto en la lucha por el título como en la clasificación internacional.
- 19:30 horas: Santos vs Flamengo — Fanatiz / Fanatiz YouTube
- 21:30 horas: Fluminense vs Coritiba — Fanatiz / Globo Internacional
- 21:30 horas: Palmeiras vs Bahía — Fanatiz
El compromiso de Palmeiras adquiere especial relevancia por la pelea en la parte alta. El Verdao inicia la jornada como principal perseguidor de Flamengo, por lo que cualquier tropiezo del equipo de Pulgar puede abrir nuevamente la lucha por el primer lugar.
¿Qué otros partidos se juegan hoy jueves 8 de octubre?
La programación internacional comenzará durante la mañana con la ASEAN Club Championship y continuará durante la tarde con encuentros de Perú, Colombia, Argentina y Finlandia.
ASEAN Club Championship
- 08:30 horas: Lion City Sailors vs Cong An Ha Noi — OneFootball PPV
- 09:00 horas: Johor Darul Takzim vs Svay Rieng — OneFootball PPV
- 09:00 horas: Port FC vs Persib Bandung — OneFootball PPV
Veikkausliiga de Finlandia
- 12:00 horas: HJK Helsinki vs VPS — OneFootball PPV
- 13:00 horas: KuPS vs AC Oulu
Liga 1 de Perú
- 15:00 horas: CD Moquegua vs Cienciano — Fanatiz
- 17:30 horas: Atlético Grau vs Los Chankas — Fanatiz
Torneo BetPlay DIMAYOR
- 17:30 horas: Independiente Valle del Cauca vs Tigres FC — Win Sports TV YouTube
Torneo Proyección de Argentina
- 15:00 horas: Godoy Cruz Reserva vs Barracas Central Reserva — LPF Play
- 15:00 horas: Lanús Reserva vs Central Córdoba Reserva — LPF Play
- 15:00 horas: Argentinos Juniors Reserva vs San Lorenzo Reserva — LPF Play
- 15:00 horas: Atlético Tucumán Reserva vs Talleres Reserva — LPF Play
- 15:00 horas: Belgrano Reserva vs San Martín de San Juan Reserva — LPF Play
- 15:00 horas: Sarmiento Reserva vs Vélez Reserva — LPF Play
- 19:00 horas: Boca Juniors Reserva vs Colón Reserva — LPF Play
La jornada, por lo tanto, tendrá fútbol prácticamente desde la mañana hasta la noche, aunque para el público chileno el principal atractivo estará en Vila Belmiro, donde Erick Pulgar y Flamengo intentarán dar otro paso hacia el título brasileño.