Datos Clave Pulgar va por otro paso al título: Flamengo visita a Santos a las 19:30 horas en Vila Belmiro. El Mengão lidera el Brasileirao con 60 puntos y el partido podrá verse por Fanatiz. Palmeiras también juega: El principal perseguidor del cuadro carioca recibe a Bahía desde las 21:30 horas, en otro partido importante de la recta final del torneo brasileño. Cartelera internacional: La jornada incluye además fútbol de Perú, Colombia, Finlandia, el Torneo Proyección de Argentina y la ASEAN Club Championship.

El fútbol no se detiene este jueves 8 de octubre y, aunque la cartelera no presenta grandes encuentros del medio nacional, habrá presencia chilena en uno de los partidos más atractivos del día.

Erick Pulgar y Flamengo visitarán a Santos en Vila Belmiro, en un duelo que puede resultar importante en la pelea por el título del Brasileirao. Más tarde será el turno de Palmeiras, escolta del Mengão y obligado a seguir sumando para no perder terreno.

¿A qué hora juega Santos vs Flamengo hoy y dónde ver en vivo?

Santos y Flamengo se enfrentan este jueves 8 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro. El partido podrá verse en Chile a través de Fanatiz.

El conjunto carioca llega a la fecha 29 como líder del Brasileirao con 60 puntos, tres más que Palmeiras, y buscará mantener su ventaja en una cancha históricamente compleja.

Uno de los nombres a seguir será Erick Pulgar, quien continúa siendo una pieza importante en la estructura del Flamengo. El volante chileno ha recibido elogios por su lectura de juego y equilibrio en el mediocampo, cualidades especialmente relevantes para un equipo que entra en la recta decisiva del campeonato.

Santos, por su parte, llega en un buen momento después de vencer 2-1 a São Paulo y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos de liga.

El encuentro tendrá además un condimento especial con Gabigol enfrentando a su antiguo club, en medio de una temporada en la que aparece como una de las principales cartas ofensivas del Peixe.

Santos vs Flamengo

Hora: 19:30 horas

19:30 horas Estadio: Urbano Caldeira, Vila Belmiro

Urbano Caldeira, Vila Belmiro Transmisión: Fanatiz

Fanatiz Streaming adicional: Fanatiz YouTube

¿Qué partidos del Brasileirao se juegan hoy jueves 8 de octubre?

La Serie A brasileña concentra buena parte de la atención de este jueves con tres encuentros que pueden tener incidencia tanto en la lucha por el título como en la clasificación internacional.

19:30 horas: Santos vs Flamengo — Fanatiz / Fanatiz YouTube

Santos vs Flamengo — Fanatiz / Fanatiz YouTube 21:30 horas: Fluminense vs Coritiba — Fanatiz / Globo Internacional

Fluminense vs Coritiba — Fanatiz / Globo Internacional 21:30 horas: Palmeiras vs Bahía — Fanatiz

El compromiso de Palmeiras adquiere especial relevancia por la pelea en la parte alta. El Verdao inicia la jornada como principal perseguidor de Flamengo, por lo que cualquier tropiezo del equipo de Pulgar puede abrir nuevamente la lucha por el primer lugar.

¿Qué otros partidos se juegan hoy jueves 8 de octubre?

La programación internacional comenzará durante la mañana con la ASEAN Club Championship y continuará durante la tarde con encuentros de Perú, Colombia, Argentina y Finlandia.

ASEAN Club Championship

08:30 horas: Lion City Sailors vs Cong An Ha Noi — OneFootball PPV

Lion City Sailors vs Cong An Ha Noi — OneFootball PPV 09:00 horas: Johor Darul Takzim vs Svay Rieng — OneFootball PPV

Johor Darul Takzim vs Svay Rieng — OneFootball PPV 09:00 horas: Port FC vs Persib Bandung — OneFootball PPV

Veikkausliiga de Finlandia

12:00 horas: HJK Helsinki vs VPS — OneFootball PPV

HJK Helsinki vs VPS — OneFootball PPV 13:00 horas: KuPS vs AC Oulu

Liga 1 de Perú

15:00 horas: CD Moquegua vs Cienciano — Fanatiz

CD Moquegua vs Cienciano — Fanatiz 17:30 horas: Atlético Grau vs Los Chankas — Fanatiz

Torneo BetPlay DIMAYOR

17:30 horas: Independiente Valle del Cauca vs Tigres FC — Win Sports TV YouTube

Torneo Proyección de Argentina

15:00 horas: Godoy Cruz Reserva vs Barracas Central Reserva — LPF Play

Godoy Cruz Reserva vs Barracas Central Reserva — LPF Play 15:00 horas: Lanús Reserva vs Central Córdoba Reserva — LPF Play

Lanús Reserva vs Central Córdoba Reserva — LPF Play 15:00 horas: Argentinos Juniors Reserva vs San Lorenzo Reserva — LPF Play

Argentinos Juniors Reserva vs San Lorenzo Reserva — LPF Play 15:00 horas: Atlético Tucumán Reserva vs Talleres Reserva — LPF Play

Atlético Tucumán Reserva vs Talleres Reserva — LPF Play 15:00 horas: Belgrano Reserva vs San Martín de San Juan Reserva — LPF Play

Belgrano Reserva vs San Martín de San Juan Reserva — LPF Play 15:00 horas: Sarmiento Reserva vs Vélez Reserva — LPF Play

Sarmiento Reserva vs Vélez Reserva — LPF Play 19:00 horas: Boca Juniors Reserva vs Colón Reserva — LPF Play

La jornada, por lo tanto, tendrá fútbol prácticamente desde la mañana hasta la noche, aunque para el público chileno el principal atractivo estará en Vila Belmiro, donde Erick Pulgar y Flamengo intentarán dar otro paso hacia el título brasileño.