En Rancagua el silencio también juega su partido. Cuando todo indicaba que la continuidad de Francisco Meneghini en O’Higgins caminaba hacia una renovación sin mayores sobresaltos, una señal inesperada volvió a instalar la inquietud en el entorno celeste.

El contrato del técnico ya expiró y las conversaciones con la dirigencia siguen abiertas. Sin anuncios oficiales y con el calendario avanzando, cualquier gesto se transforma en lectura obligada para una hinchada que no quiere sorpresas justo antes de un semestre exigente.

⚠️ Paqui Meneghini en O’Higgins: la señal que encendió la alarma

El detalle que encendió la alarma no llegó desde la mesa de negociaciones, sino desde la vida cotidiana del cuerpo técnico. De acuerdo a Radio Rancagua, algunos integrantes del staff de Meneghini dejaron los departamentos que arrendaban en la ciudad, un movimiento que no pasó inadvertido.

En el mundo del fútbol, la salida de esos departamentos fue interpretada como algo más que una simple reorganización logística. Para muchos hinchas, el gesto abrió la puerta a un eventual cambio de ciclo y reactivó las especulaciones sobre el futuro del DT en el banco del Capo de Provincia.

La preocupación no es menor. O’Higgins necesita asegurar a su entrenador para planificar la temporada y, sobre todo, para enfrentar la fase previa de Copa Libertadores, un desafío que exige continuidad, trabajo y conocimiento profundo del plantel.

🗣️ La voz de la dirigencia y el llamado a la calma

Para disipar dudas y calmar un poco el ambiente, el gerente y también uno de los dueños del equipo de Rancagua, Matías Ahumada, explicó que las conversaciones con Meneghini están siguiendo su curso natural: “Estamos en el debido proceso, que es siempre extender un vínculo. Tengo muy buenas sensaciones, pero hay instancias que hay que respetar en todos estos procesos. Hay representantes, abogados y números. Son cinco familias involucradas en el cuerpo técnico”.

Ahumada también apuntó a la complejidad que implica cerrar este tipo de acuerdos: “Un técnico suele mover más que un solo jugador. Cuando esté todo listo lo vamos a comunicar por las redes oficiales del club, como ha sido siempre, para que el primero que se entere sea el hincha”.