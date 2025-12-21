Colo Colo enfrentan un nuevo obstáculo en el mercado de fichajes. Los albos parecían tener encaminada la llegada de uno de los anhelos de Fernando Ortiz, quien busca incorporar jugadores en la defensa tras las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

En medio de esa situación, el Cacique está tras los pasos del zaguero chileno Nicolás Díaz, quien tuvo algunos acercamientos con Blanco y Negro, sin embargo, en las últimas horas su fichaje se complicó y su arribo pareciera estar cada vez más cuesta arriba.

Díaz, que actualmente milita en Puebla de México, es una de las prioridades del ‘Tano’, puesto que ve en el nacional una opción ideal para reforzar la alicaída zona defensiva del equipo, pero también está en la órbita de un importante club sudamericano, el que se podría adelantar a su traspaso.

⚽ Nicolás Díaz, una de las prioridades de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz ha identificado a Nicolás Díaz como un refuerzo clave para la transformación del plantel albo. El técnico mexicano dirigió al chileno en Xolos de Tijuana y conoce sus fortalezas defensivas y su capacidad para adaptarse tanto como central por izquierda como lateral izquierdo. Estas características lo hacen especialmente valioso en el esquema táctico que pretende implementar Ortiz para la temporada 2026.

Para el entrenador, el zaguero no solo representa una solución inmediata en la zona de defensas tras las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, sino también un potencial reemplazo de garantías futuras. Sin embargo, cuando todo parecía favorable para los albos, un nuevo interesado se metió en la pelea y podría correr con ventaja en las negociaciones.

😮 Alianza Lima podría quitarle a Díaz a Colo Colo

Según se supo recientemente, Alianza Lima ha acelerado contactos con el defensor nacional y mantiene conversaciones avanzadas que podrían cerrarse en las próximas horas. El principal factor a favor de Alianza Lima es la conexión previa entre Pablo Guede y Nicolás Díaz. El entrenador peruano ya dirigió al defensor en Puebla durante el Apertura 2025, por lo que ambos se conocen perfectamente. Esta relación genera confianza mutua que Colo Colo no posee de la misma manera, pese a que Ortiz también lo entrenó años atrás en Tijuana.

Adicionalmente, el conjunto peruano ha mostrado mayor capacidad de ejecución en las negociaciones. Según información del periodista Gerson Cuba, el club blanquiazul se habría adelantado y ya estaría avanzando en los trámites administrativos. En el directorio albo no existe unanimidad respecto al fichaje, con sectores que cuestionan el rendimiento del defensor en Unión Española, donde tuvo una temporada discreta antes de llegar a Puebla.

De concretarse el fichaje de Díaz a la escuadra limeña, en el Estadio Monumental recibirían un golpe importante, puesto que el jugador representa una gran importancia para Fernando Ortiz en el mercado.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto de las noticias del mercado de Colo Colo.



