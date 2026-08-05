Datos Clave Se cae un refuerzo: Diego Valdés no llegará a Colo Colo ¿Por qué?: Vélez no lo quiere dejar ir y se puso al día con la deuda que tenía con el jugador El error del elenco albo: Nunca hizo una oferta y estaba esperando que el jugador se desvinculara del club

No hay nada más que hacer: A Colo Colo se le cayó definitivamente el fichaje de Diego Valdés, ya que su club Vélez Sarsfield decidió retenerlo hasta por lo menos fin de año y lo convenció pagándole el dinero que le tenía adeudado hace algunos meses de su sueldo, situación que mantenía viva la ilusión alba.

Con esto se destruye el principal sueño de Fernando Ortiz en relación a las contrataciones, ya que viene pujando por el jugador desde inicio de temporada, y la dirigencia de Blanco y Negro no ha podido complacerlo en este sentido.

Barros Schelotto no quiere soltar a Diego Valdés a Colo Colo

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, añadió otro factor a la frustrada llegada de Diego Valdés a Colo Colo, ya que no está dispuesto a desprenderse del futbolista, pese a que ha visto minutos a cuenta gotas en las últimas semanas.

El jugador ha sido importante en la escuadra trasandina, anotando goles y dando asistencias importantes en el año que lleva en la institución, por lo que si se va debe haber una buena oferta sobre la mesa, situación que no ocurrió en este caso porque el Cacique estaba esperando que el jugador se desvinculara del cuadro de Liniers.

¿Qué opciones le quedan a Colo Colo para fichar?

Colo Colo ahora debe buscar otros nombres para reforzarse: en una posición similar a la de Diego Valdés se mantiene latente la opción de Carlos Palacios, quien no está a gusto con su presente en Boca Juniors y quiere retornar, aunque sea a préstamo, al estadio Monumental.

También suena Iván Román en defensa, aunque se ve complejo porque Atlético Mineiro no tiene en sus planes mandarlo a Chile.

De todas maneras, el Cacique ya presentó a Vozinha, quien se ha llevado portadas en todo el mundo y puso en el mapa al elenco de Macul en la última semana.

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