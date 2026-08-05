Datos Clave Presentación y Show de Colo Colo por Vozinha: Miércoles 5 de agosto en el Estadio Monumental. Horario: Show previo desde las 17:00, cobertura de TNT Sports a las 18:30 y presentación oficial a las 19:00 horas. Transmisión: TNT Sports, HBO Max, redes sociales de TNT Sports y YouTube oficial de Colo Colo.

Vozinha tendrá este miércoles su presentación oficial como nuevo arquero de Colo Colo. El club abrirá las puertas del Estadio Monumental para recibir al mundialista caboverdiano junto a miles de hinchas albos.

La actividad incluirá música en vivo, un show de luces y distintas intervenciones sobre la cancha. La salida del portero está programada para las 19:00 horas, mientras que la transmisión podrá seguirse por internet.

¿Quién transmite la bienvenida de Vozinha en Colo Colo EN VIVO?

La presentación de Vozinha será transmitida EN VIVO desde las 17:00 horas, cuando comience oficialmente el evento en el Estadio Monumental.

Además, TNT Sports realizará un Live Especial desde las 18:30 horas a través de sus redes sociales, con Gonzalo Fouillioux, Claudio Borghi, Dani Arrieta y Andrea Hernández como parte de la cobertura.

Cuando Vozinha ingrese a la cancha, la programación que se encuentre al aire en TNT Sports dará paso a la ceremonia, que también podrá verse mediante HBO Max.

El evento igualmente estará disponible por el canal oficial de Colo Colo en YouTube, permitiendo seguir la bienvenida desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora es la presentación de Vozinha en el Estadio Monumental?

La aparición de Vozinha sobre la cancha está programada para este miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas de Chile.

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán desde las 16:30 horas, mientras que el espectáculo musical comenzará a las 17:00. TNT Sports iniciará su cobertura especial a las 18:30.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026.

Miércoles 5 de agosto de 2026. Apertura de puertas: 16:30 horas.

16:30 horas. Show musical: 17:00 horas.

17:00 horas. Live de TNT Sports: 18:30 horas.

18:30 horas. Presentación de Vozinha: 19:00 horas.

19:00 horas. Finalización estimada: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Estadio Monumental David Arellano.

¿Dónde ver gratis la presentación de Vozinha?

La presentación podrá seguirse gratuitamente mediante las redes sociales de TNT Sports, que comenzarán su Live Especial a las 18:30 horas.

También estará disponible en el canal oficial de Colo Colo en YouTube. En televisión, la ceremonia será emitida por TNT Sports, mientras que por streaming podrá verse en HBO Max para sus suscriptores.

¿Qué artistas estarán en la presentación de Vozinha?

Colo Colo preparó un espectáculo musical antes de la aparición del arquero. Los artistas confirmados son:

DJ Rocka

Garras de Amor

Forest

Juan Sativo

La jornada también tendrá un show de luces y láseres para acompañar el ingreso de Vozinha a la cancha del Monumental. Entre las actividades anunciadas, el club regalará balones a algunos de los hinchas que se encuentren en las tribunas.

¿Cómo conseguir entradas para la presentación de Vozinha?

El ingreso es gratuito, pero los asistentes deben realizar previamente el canje de entradas mediante Puntoticket.

También será obligatorio estar inscrito en el Registro Facial de Colo Colo, sistema utilizado para controlar el acceso al estadio.

Al momento todavía quedan localidades disponibles en Galvarino Niños, Magallanes, Galvarino, Caupolicán y Cordillera. La disponibilidad puede variar durante la jornada.

¿Qué número usará Vozinha en Colo Colo?

Vozinha utilizará la camiseta número 29, un dorsal que nunca había vestido durante su carrera profesional.

Anteriormente, el arquero había utilizado los números 1, 86, 89 y 91 tanto en sus clubes como en la selección de Cabo Verde.

¿Cuándo será el debut de Vozinha en Colo Colo?

El estreno de Vozinha está proyectado para el domingo 16 de agosto, cuando Colo Colo reciba a O’Higgins en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2026. La decisión definitiva dependerá de su adaptación física y futbolística durante sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Fernando Ortiz.

En resumen

Evento: Presentación oficial de Vozinha en Colo Colo.

Show previo: 17:00 horas de Chile.

Cobertura especial: 18:30 horas.

Presentación oficial: 19:00 horas.

Estadio: Monumental David Arellano.

TV: TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

Gratis online: Redes sociales de TNT Sports y YouTube oficial de Colo Colo.

Artistas: DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo.

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