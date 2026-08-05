Datos Clave Estuvo caído el fichaje: Luciano Duthu contó que cuando Colo Colo buscaba a Mele se congeló el diálogo por Vozinha Aníbal Mosa no se adelantó: Asegura el agente que el acuerdo fue el mismo día en que el presidente lo dio a conocer Daniel Morón fue clave: Duthu le ofreció la posibilidad a su amigo, pero también pensando en que Vozinha buscaba un equipo grande

Luciano Duthu, representante argentino que fue intermediario del fichaje de Vozinha en Colo Colo, entregó sabrosos detalles de cómo se produjo la bombástica contratación del mejor arquero del Mundial 2026 según los hinchas. El agente reveló que el fichaje estuvo caído en un momento, pero que cuando se retomaron las negociaciones hubo un acuerdo rápido.

De hecho, la incorporación solo estuvo en duda cuando el Cacique aún estaba negociando con Santiago Mele, pero en la última semana (desde que Aníbal Mosa anunció la venida del jugador) nunca estuvo en riesgo, porque al jugador le seducía la idea de venir a un equipo grande.

¿Cuándo estuvo caído el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

“Primero, la operación se cayó porque Colo Colo había cerrado el acuerdo por (Santiago) Mele. Él era la prioridad y bueno, lo de Vozinha también estaba bastante avanzado. Y cuando lo de Mele se cayó, empezamos nuevamente ese camino. Lógicamente, las negociaciones no son rápidas y llevan un proceso. Se llegó a un acuerdo el viernes 24, cuando el presidente (Aníbal Mosa) lo anunció y luego hubo cosas personales que lo hicieron demorar la llegada. Hubo incertidumbre, pero yo estaba tranquilo”, señaló Luciano Duthu en AS Chile.

“Yo estuve todo el tiempo en Santiago. Nunca me devolví a Buenos Aires porque sabía que de un momento a otro el jugador arribaría a Santiago. Yo estaba tranquilo con el jugador, porque ya había dado el ok”, añadió.

¿Cómo se gestó la llegada de Vozinha a Colo Colo?

Luciano Duthu contó los detalles de cómo se gestó el arribo de Vozinha a Colo Colo: “A ver, parte porque un club de Argentina me había solicitado buscar un arquero de experiencia. Y al otro día, viendo que Colo Colo también estaba en la búsqueda de un portero, me contacté con Daniel Morón, con quien tengo una muy buena relación hace muchos años.”

“Bueno, inmediatamente me preguntó si era verdad lo que le estaba diciendo… Y después dijo ‘sí, cómo no lo voy a querer. Me comunico con el presidente y te vuelvo a llamar’. Él fue el primer convencido, y cuando habló con Aníbal Mosa, ese convencimiento se potenció aún más. Todo fue prácticamente inmediato. En las negociaciones fueron sucediendo cosas, pero se llegó a un final feliz”, agregó.

“Él estaba sorprendido, pero a la vez completamente seguro de que era el arquero que quería. Me decía si era cierto lo que le estaba diciendo… Y yo le dije ‘sí, por supuesto’, porque ya me había cerciorado con sus representantes y ya estaba todo ok. Ellos buscaban un equipo importante y competitivo”, sentenció.

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