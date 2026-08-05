Datos Clave Interés: Tigres de México inició sondeos por el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz. Futuro: Gastón González, representante del ‘Tano’, confirmó a AS Chile que el DT no se moverá del Cacique al menos hasta fin de año. Renovación: El agente también se mostró dispuesto a extender el vínculo del entrenador con el Cacique.

En las últimas horas la preocupación se instaló en el Estadio Monumental por el interés de Tigres por Fernando Ortiz. El elenco mexicano inició sondeos por el entrenador que tiene a Colo Colo en lo más alto del Campeonato Nacional.

Si bien Aníbal Mosa aclaró que el ‘Tano’ mantiene contrato con los albos, ahora fue el agente del DT quien tomó la palabra y aseguró que su representado seguirá en el Cacique al menos hasta fin de año.

Representante de Ortiz confirma su continuidad en Colo Colo

Este miércoles, en conversación con AS Chile, Gastón González, representante de Fernando Ortiz, salió a aclarar la situación el director técnico y confirmó su permanencia en el país.

“Fernando está muy contento en Colo Colo y totalmente enfocado en salir campeón. Hoy no existe otro objetivo y cualquier conversación sobre su futuro quedará para cuando finalice su contrato en diciembre de 2026”, dijo el agente.

González también se refirió al interés que ha despertado Ortiz debido al rendimiento que ha conseguido este año en el Popular. “Es normal que, por la exposición de Colo Colo y la campaña que ha realizado el equipo, existan consultas desde México y otras ligas competitivas”, señaló.

Sin embargo, ratificó que el futuro próximo de Ortiz está el Estadio Monumental. “La respuesta de Fernando siempre ha sido la misma: su prioridad es Colo Colo y no analizará ninguna alternativa hasta terminar la temporada”, indicó.

¿Fernando Ortiz renovará su contrato en Colo Colo?

Otra de las interrogantes que respondió el representante fue respecto a la posibilidad de extender su contrato con Colo Colo, considerando que el vínculo del DT culmina al final de la temporada 2026.

“Respecto a una eventual renovación, creemos que llegará el momento para conversar cuando el club lo estime conveniente”, afirmó.

En ese sentido, el agente se mostró dispuesto a negociar la posible extensión contractual. “Hay una muy buena relación entre las partes y estaremos disponibles cuando Colo Colo decida iniciar el diálogo”, sentenció.

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