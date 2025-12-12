Colo Colo entró de lleno en el mercado de pases. Tras la reunión de directorio del pasado miércoles, donde se confirmó la continuidad de Fernando Ortiz en la banca, Blanco y Negro ya se encuentra buscando refuerzos para la próxima temporada.

Y es que los albos sufrirán cambios radicales en el plantel. Ya se confirmó la salida de cuatro jugadores (Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Óscar Opazo), pero el listado seguramente crecerá con el correr de los días.

Considerando la partida de importantes jugadores en la zona defensiva, el Cacique ya trabaja para encontrar a los reemplazantes. Y para ello un chileno que milita en el extranjero asoma como una opción para incorporar a la zaga.

🇨🇱 Chileno que juega en México es opción para Colo Colo

Se trata de Nicolás Díaz, quien según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, interesa en el Estadio Monumental para la temporada que se avecina.

Según el comunicador, el defensor chileno “aparece como opción para reforzar la defensa de Colo Colo” e incluso detalló que desde el Cacique “ya preguntaron por el zaguero de 26 años”.

🇲🇽 El presente de Nicolás Díaz en México

Nicolás Díaz milita actualmente en el Puebla de México, club en el que se encuentra a préstamo desde los Xolos de Tijuana.

El futbolista formado en Palestino arribó a tierras aztecas en junio del 2020 para reforzar al Mazatlán, club en el que permaneció hasta el 2022.

Posteriormente fichó por el Xolos, equipo en el que tuvo gran participación en sus primeras dos temporadas, pero luego fue perdiendo protagonismo, por lo que fue enviado a préstamo.

⚽ Los números de Nicolás Díaz que seducen a Colo Colo

Con la camiseta del Puebla, Díaz ha disputado un total de 1.607 minutos en 15 partidos, en los cuales no anotó, pero sí aportó una asistencia. Durante su estadía en el fútbol mexicano, en tanto, el defensor ha jugado 147 compromisos, teniendo una destacada participación.

Por otra parte, su conocimiento del medio local –jugó 46 encuentros con la camiseta de Palestino– sería otra de las características que gustan en Colo Colo.

