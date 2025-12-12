Colo Colo abrió el mercado de pases con ruido y especulaciones. Y, en cuestión de horas, un nombre se instaló con fuerza en la agenda del Cacique: Matías Palavecino, figura de Coquimbo Unido y uno de los volantes más cotizados del torneo local. El argentino termina contrato y su futuro parecía inclinarse hacia Universidad Católica, pero un reporte encendió la conversación en Macul.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, Fernando Ortiz habría solicitado el fichaje del mediocampista de 27 años como una de sus prioridades para 2026, lo que habría desencadenado una supuesta oferta de Aníbal Mosa apenas concluyó el último directorio de Blanco y Negro.

⚽ Supuesta oferta de Colo Colo por Palavecino: lo que se sabe

Según el citado medio, el presidente de la concesionaria habría reaccionado de inmediato a la petición del entrenador, entrando de lleno en la competencia con Universidad Católica. El reporte incluso sostiene que la propuesta fue “potente” y que buscaba adelantarse a los Cruzados para asegurar a la figura del campeonato.

Sin embargo, desde la interna del Cacique la versión es distinta. Fuentes consultadas por DaleAlbo descartaron cualquier movimiento formal, argumentando que Fernando Ortiz tiene prioridades más urgentes: un lateral derecho, dos centrales y un atacante. Bajo ese plan, un volante ofensivo no estaría dentro de las primeras necesidades del plantel.

🔍 ¿Estrategia, presión o simple ruido de mercado?

Aun así, nadie se atreve a cerrar la puerta completamente. En Macul saben que los mercados son volátiles y que, ante una oportunidad conveniente, la planificación puede ajustarse. Ejemplos recientes demuestran que Colo Colo ha ido por jugadores inicialmente descartados cuando las circunstancias cambiaron.

De todas formas, todo parece indicar que es un movimiento de parte de su representante para apurar las tratativas con la UC y subir un poco el valor del futbolista que fue una de las figuras del vigente campeón del fútbol chileno.