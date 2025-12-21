Deportes Concepción se mueve con todo en su regreso a Primera División: el León de Collao no quiere pasar sin pena ni gloria por la máxima categoría del fútbol y por lo mismo está buscando importantes nombres ara reforzarse de cara a la temporada 2026.
El Conce ya tiene como primer refuerzo a Matías Cavalleri. No obstante, ahora quiere dar un salto mayor y tiene la posibilidad de fichar a un jugador que fue campeón de la Copa Libertadores.
El campeón de Copa Libertadores que puede llegar a Concepción
Se trata de César Bernardo Dutra, arquero brasileño que levantó el trofeo más importante de América con la camiseta de Flamengo en 2019, por lo que es un nombre de gran jerarquía que puede llegar al fútbol chileno y le puede aportar importantes cosas a Concepción.
Según dio a conocer el medio Sabes Deportes, el golero de 33 años fue ofrecido a la escuadra lila y ahora depende del club si contrata al futbolista, que además tiene pasos por Ponte Preta, Ferroviária, Bahía y Boavista de Portugal.
César, como es más conocido en Brasil, está sin equipo desde su último paso por Boavista en la última temporada europea, por lo que está buscando alguna opción para no perder ritmo y mantenerse activo.
Otro título importante que tiene César Bernardo Dutra es el Mundial Sub 20, el que ganó junto a Brasil en Colombia, época en la que prometía tener una gran carrera y, si bien, ha pasado por grandes clubes, generalmente no pudo ganarse un puesto de titular, por lo que ese es un punto relevante a analizar por parte del Conce, pese a la experiencia del jugador.