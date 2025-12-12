Concepción lleva una semana como flamante ascendido a Primera División, categoría a la que volvió tras 17 años, en los que incluso sufrió una desafiliación y debió luchar desde la Tercera B para retornar al fútbol de honor.

Es por esto que, el León de Collao se prepara con todo para la temporada 2026 y ya tiene su primer fichaje. El elenco lila recurrió a un apellido histórico para volver a brillar en la máxima categoría del fútbol chileno.

💯 El primer fichaje de Concepción: un apellido con gran historia en el León de Collao

El gran primer refuerzo de Concepción es Matías Cavalleri, nieto de un ídolo: el histórico exjugador y técnico del elenco lila, Fernando Cavalleri, quien brilló entre las décadas del ‘80 y ‘90.

Matías Cavalleri vuelve a Chile tras pasos por Brasil en Paysasndú y Alagon, en los que tuvo un irregular rendimiento.

En nuestro país, Matías tuvo interesantes periplos en Curicó Unido, Unión La Calera y Palestino, los que daban esperanza sobre una gran carrera del delantero extremo, aunque esta se ha ido apagando en los últimos años, por lo que esta posibilidad en el Conce parece ser buena para relanzar su carrera.

Matías Cavalleri en Unión La Calera – © Andres Pina/Photosport

🔥 La tremenda huella de Fernando Cavalleri en Concepción

Fernando Cavalleri tiene una tremenda historia en Deportes Concepción: Palito, como se le apodaba, llega al León de Collao en 1975 y de inmediato entrega cosas importantes al club al ser parte de un inédito subcampeonato, jugando como un talentoso 10.

En 1978 vuelve a la institución y consigue una buena campaña en 1980 con un cuarto puesto. Entre 1982 y 1983 tiene su última experiencia como jugador en los penquistas.

No obstante, la leyenda no termina allí, dado que como entrenador retornó al club con el que se identificó: En 1989 arriba a la institución y tras dos temporadas la clasifica por primera vez en su historia a la Copa Libertadores para 1991.

En 1993 vuelve a los lilas, no pudiendo evitar el descenso que estaba encaminado en esa temporada. Sin embargo, al siguiente año conquista el título de la Segunda División y vuelve a Primera con el equipo.

El resto de sus experiencias en la institución fueron de medianía de tabla: en 2001 (aunque ese año clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores), 2007 y de 2009 a 2010, aunque esto no empaña su profundo aporte a un equipo muy popular en su región y con profundo arraigo en su ciudad.

De todas maneras, Palito Cavalleri tuvo más periplos en Chile, donde también dejó huella: com jugador estuvo en Antofagasta Portuario, San Felipe, Palestino, U Católica Everton y Lota Schwager, mientras que como DT tuvo experiencias en Osorno, Cobreloa, Palestino, Coquimbo, Puerto Montt, Rangers y La Roja Sub 20.

Fernando Cavalleri falleció en 2017 a los 68 años, dejando un tremendo vació en el fútbol chileno.