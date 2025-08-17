Otra vez figura: Dario Osorio marcó y asistió en triunfo del Midtjylland

Darío Osorio sigue confirmando su gran presente en Europa. El ex U de Chile fue figura en el triunfo del Midtjylland como visitante frente a Vejle Boldklub, donde aportó con un gol y una asistencia para sellar el 2-0 definitivo en la Superliga de Dinamarca.

El atacante de 22 años vive uno de sus mejores momentos desde que dejó el Campeonato Nacional.

⚽ ¿Cómo fue el gol y la asistencia de Darío Osorio?

Osorio primero habilitó a Franculino Djú a los 76', en la jugada que abrió el marcador. Luego, ya en los descuentos, el chileno recibió sin marca dentro del área y definió con categoría para sentenciar el triunfo 2-0.

🇨🇱 ¿Cuántos goles lleva Osorio en la temporada?

Con este tanto, Osorio sumó su segundo gol oficial del año con el Midtjylland. El anterior lo había marcado frente al Hibernian de Escocia en la tercera ronda de la Europa League.

📊 ¿Cómo quedó Midtjylland en la tabla de la Superliga de Dinamarca?

Tras la victoria, Midtjylland alcanzó los 9 puntos en 5 fechas, ubicándose segundo en la tabla de posiciones, solo tres unidades detrás del líder Copenhague.

El gran presente del chileno. Foto: Imago

🧐 ¿Qué significa este nivel para la carrera de Osorio?

El delantero de Hijuelas vive un momento clave para consolidarse en Europa. Sus goles y asistencias generan ilusión en la hinchada danesa y también en los fanáticos chilenos, que lo proyectan como una de las piezas importantes de la Selección Chilena de cara a las próximas Eliminatorias.

