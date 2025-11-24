Gabriel Suazo fue una de las pocas luces en la derrota del Sevilla frente al Espanyol. Titular y con participación en el descuento, el lateral chileno habló fuerte en zona mixta al referirse al próximo duelo frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, y dejó claro que el clásico sevillano será más que un simple partido.

Mientras el equipo andaluz vive una temporada irregular, la confianza de Suazo contrasta con el ambiente tenso tras el resultado adverso. Enfrentar a un equipo dirigido por un compatriota, además, suma un condimento especial a este cruce cargado de historia y emociones.

⚔️ Gabriel Suazo y Alexis Sánchez desafían al equipo del Ingeniero Pellegrini

“Tenemos equipo para ir al derbi y ganarlo”, lanzó Gabriel Suazo, visiblemente frustrado tras la caída ante Espanyol. Y es que pese a la derrota, el chileno no se achica de cara al duelo ante el Betis de Manuel Pellegrini. En sus palabras, no sólo hay autocrítica por los errores recientes del equipo, sino también convicción de que, con ajustes, pueden competir de igual a igual.

“Esto se gana con goles. El arquero de ellos tuvo un partidazo, pero no concretamos nuestras chances”, agregó el exColo Colo.

🔥 El derbi sevillano toma temperatura chilena con Sánchez, Suazo y Pellegrini

El clásico entre Sevilla y Betis se jugará este domingo 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y será especial por la presencia de varios chilenos: Gabriel Suazo y Alexis Sánchez por los blanquirrojos y Manuel Pellegrini en la banca bética.

El cruce se ha vuelto una vitrina para el talento nacional en Europa, y esta edición no será la excepción. Sevilla llega golpeado, mientras Betis está sólido y peleando arriba en la tabla. Pero en los clásicos, nada está escrito.

🧠 Manuel Pellegrini y su escenario con el Betis y La Roja

El Ingeniero tendrá otra posibilidad de mostrar a todos los chilenos en qué nivel está actulmente. Mucho se habla de la posibilidad que sea el propio Pellegrini quien continúe con el proceso camino al Mundial 2030, pero en medio del desarrollo de La Liga y el año y medio en que la Selección Chilena tenga actividad por los puntos, es probable que todavía esté negociando una extensión con el Sevilla.