La noche parecía histórica para el Betis después de romper ocho años sin ganar en el Sánchez-Pizjuán. El 2-0 encendió la fiesta verdiblanca, pero el clásico terminó marcado por incidentes en la tribuna que obligaron a suspender momentáneamente el partido.

Manuel Pellegrini no dudó en apuntar directamente a ese episodio apenas comenzó su conferencia. Para el Ingeniero, lo ocurrido le quitó brillo a un triunfo que, para su equipo, tenía un peso especial.

⚽ Crítica de Pellegrini por el derbi sevillano

“Todos estos incidentes, para mí, son lamentables”, lanzó de entrada el Ingeniero, visiblemente molesto por el comportamiento de un sector de la hinchada local. Luego profundizó: “La rivalidad debe ser a muerte, pero en términos deportivos. No es la manera de manifestarse, quedando dos o tres minutos. Los jugadores no se lo merecen, hay que mantener el respeto”.

Pellegrini también cuestionó la decisión arbitral de detener el partido en los descuentos. “Me parecía que, restando dos minutos y con el marcador así, no había que suspender el partido. El árbitro estaba obligado por protocolo. Igual si jugamos pudo caer algo más. Lamentable que el partido haya terminado así, pero eso no empaña el gran partido que hicimos”, afirmó.

🔥 El análisis futbolístico del Ingeniero

En lo deportivo, Pellegrini quedó conforme con la intensidad del equipo. “Lo más importante lo hicimos en el primer tiempo, intentando presionar, dándole la intensidad necesaria. En el segundo tiempo tuvimos la misma intensidad y creamos las ocasiones para marcar más goles”, explicó.

El triunfo, además, tuvo un componente emocional clave: “El que juega es el Betis, hacía tiempo que no ganábamos aquí. Son tres puntos como cualquier partido, pero emocionalmente son mucho más”.