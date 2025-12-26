Ricardo Gareca, entrenador que pasó de mito con cartel brillante a figura resistida en Chile tras su paso por La Roja, vuelve al centro de la escena. Tras un 2025 marcado por el fracaso en las Eliminatorias y su salida como DT del seleccionado chileno, ahora incursiona —con cierto aire de ironía para muchos hinchas chilenos— en el universo del streaming con su propio pódcast llamado La Sustancia.

Este proyecto digital, que verá la luz a comienzos de 2026 en YouTube y diversas plataformas sociales, ya dejó las primeras imágenes del Tigre en plena grabación en un parque de Barranco, Perú, junto a su primer invitado confirmado, Jefferson Farfán.

🎙️ Ricardo Gareca y su pódcast La Sustancia: la nueva etapa del ex DT de La Roja

Lo que para muchos hinchas de la Selección Chilena fue una frustración deportiva ahora toma un nuevo matiz mediático. Ricardo Gareca, cuya gestión quedó marcada por el no acceso al Mundial 2026 y resultados por debajo de las expectativas, busca reinventarse conduciendo un pódcast con contenido propio.

La Sustancia ya opera con canal en YouTube y redes sociales, y desde allí ha empezado a liberar contenido visual del propio Gareca grabando con Farfán en el distrito de Barranco, atrayendo a curiosos y fanáticos que se acercaron para ver de cerca al argentino.

Este movimiento llega después de un turbulento paso por el fútbol chileno, donde su estilo y decisiones fueron ampliamente debatidos por comentaristas, hinchas y especialistas. El contraste entre su popularidad previa y la recepción crítica durante las eliminatorias queda ahora en segundo plano, mientras el Tigre intenta capturar audiencia desde otra trinchera.

📊 De entrenador a creador de contenido: ¿qué busca Gareca con La Sustancia?

En un giro que ha generado comentarios irónicos y reacciones encontradas entre el público chileno, Gareca se adentra en un formato que combina charlas, análisis y anécdotas del fútbol. El primer capítulo contará con Jefferson Farfán como invitado, figura ligada al ex estratega y que promete abrir conversaciones que van más allá de lo táctico.

¿Qué seleccionado chileno debería estar invitado al show de Gareca?