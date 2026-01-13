La marca deportiva alemana presentó una reedición inspirada en la camiseta utilizada por la Selección Chilena en el Mundial Sub 17 de 1993, uno de los hitos más recordados del fútbol nacional.

El lanzamiento conecta historia y diseño contemporáneo, rescatando una prenda asociada al mejor rendimiento juvenil de La Roja en torneos FIFA.

👕 La camiseta histórica de La Roja que “revivió” Adidas

El diseño fue utilizado durante el Mundial Sub 17 de 1993, disputado en Japón. Aquella prenda quedó grabada en la memoria del fútbol nacional tras el tercer lugar conseguido por La Roja, la mejor actuación del país en un torneo FIFA de esta categoría.

El diseño también fue presentado por la marca como representativo del período previo al Mundial de Estados Unidos 1994. Sin embargo, es importante precisar que Chile no participó de esas clasificatorias, ya que la Selección Chilena se encontraba suspendida por la FIFA producto del recordado “Maracanazo” de Roberto Cóndor Rojas ante Brasil, ocurrido en las Eliminatorias al Mundial de Italia 1990.

La nueva versión combina tradición y una reinterpretación moderna. El trifolio de Adidas Originals vuelve a tomar protagonismo, fortaleciendo el vínculo entre fútbol, moda e identidad histórica. Entre los detalles más llamativos destacan el número 10 tanto en el frente como en la espalda, además de acabados blancos en una de las mangas, guiños directos al estilo noventero que remiten a una de las etapas más recordadas del fútbol chileno juvenil.

⭐ Por qué Manuel Neira encabeza el homenaje y qué incluye la colección retro

El lanzamiento de la camiseta homenaje también incluye la participación de Manuel Neira, una de las figuras más destacadas de la selección chilena que logró el histórico tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Japón 1993, donde anotó cinco goles y fue uno de los goleadores del torneo. Ese equipo juvenil —que pasó a la memoria colectiva del fútbol chileno— sigue siendo recordado por su rendimiento y por jugadores que posteriormente marcaron pasos exitosos en el profesionalismo.

La casaquilla no es un lanzamiento aislado: Adidas ha anunciado una colección retro continental que rescata camisetas icónicas de selecciones históricas. Dentro de esta línea se contemplan reediciones inspiradas en modelos legendarios de otras eras y países, ampliando la apuesta por conectar a los fanáticos con momentos inolvidables del fútbol internacional. Las piezas estarán disponibles en tiendas oficiales, en la app de Adidas y en su página oficial.

🇨🇱 ¿La Selección Chilena usará esta camiseta en partidos oficiales?

La prenda presentada por Adidas no será utilizada por la Selección Chilena en competencias oficiales. Se trata de un lanzamiento conmemorativo y comercial, pensado para hinchas y coleccionistas, que convive de manera paralela con la indumentaria oficial que La Roja sí vestirá en cancha durante sus partidos. De esta forma, la prenda se posiciona como un guiño a la historia del fútbol chileno y a uno de sus hitos juveniles más recordados, más que como un uniforme de juego.