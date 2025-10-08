Pedro Pino no se guardó nada. El preparador físico chileno, con paso por la Selección durante las Clasificatorias a Brasil 2014, Liga de Quito y actualmente en el América Sub 21 de México, analizó con crudeza la realidad del fútbol chileno tras la goleada 4-1 de La Roja frente a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile hasta el 19 de octubre.

“Utilizar métricas para querer explicar el resultado deportivo me parece que es un error. Lo que hay que explicar es el funcionamiento, y esa explicación tiene que ser lo suficientemente simple y clara para que todo el mundo lo entienda”, afirmó el PF.

📊 Métricas: un error que complica el fútbol chileno

Pino fue enfático al señalar que las métricas pueden confundir más que aclarar: “Usar métricas complica la situación, más allá de que el resultado ya no era bueno. Tú no tienes por qué saber qué significa un ratio de controles o por dónde ataca el equipo, o qué significa que un jugador determinado corra a cierta distancia en HSR. Esos datos se usan internamente para poder trabajarlos tanto en la parte técnica, en la parte física, en rehabilitación, pero tirarlos afuera me parece que es un error”.

Para el preparador físico, la explicación debe ser clara y simple: “Lo suficientemente simple, lo suficientemente clara para que todo el mundo entienda. No es una explicación lógica usar métricas para justificar un resultado”.

⚽ Una estructura débil que potencia los errores

Tras cuestionar las métricas, Pino apuntó a la organización de la ANFP como otro factor del fracaso: “Córdova es el director deportivo, el técnico de la mayor, el técnico de la 20; su ayudante, el de la 17, es el ayudante de él y al mismo tiempo tienen que jugar un partido en fecha FIFA. Lo mismo con el de la Sub 15”.

“Están más enfocados en lo inmediato, en lo urgente, que es tratar de tapar los hoyos que tiene la Federación, que hacerse cargo de lo que tienen que hacer. Entiendo que si estás ahí lo tienes que hacer porque es tu trabajo y te lo piden, pero me parece que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en qué quieren y cómo lo van a ordenar”, agregó.

Pino concluyó con una advertencia clara: “No puede ser que a la mañana esté entrenando uno en la selección mayor y en la noche sea el ayudante técnico en el partido del Mundial. No está bien, no queda bien, no se ve bien. ¿Qué es más importante para ti? El trabajo para el que fuiste contratado o el que te piden de manera interina?”.

🏟️ Responsabilidad de los clubes y la Federación

Pino fue claro sobre quiénes deben asumir el liderazgo para mejorar el fútbol chileno: “Creo que los que tienen que hacerse cargo son los tres grandes más la Federación. Son los que tienen más recursos, son los que tienen mejor infraestructura y de una vez por todas profesionalizarse. Entonces, es la única manera, es lo que uno ve en otros lugares, por ejemplo el milagro ecuatoriano es Liga de Quito y Independiente del Valle”.

Finalmente, Pino enfatizó la importancia de dejar de lamentarse y buscar acuerdos concretos: “Lo más importante es poder ponerse de acuerdo y dejar de lamentarse, dejar de llorar, dejar de decir que no nos quieren, que no nos valoran. Cuando todos venden lo mismo, me parece que es muy difícil que te puedan dar el voto”.