Faltan aproximadamente dos semanas para que se defina a otro campeón en nuestro país con la gran final de Copa Chile 2025 que enfrentará a Deportes Limache y Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua, un encuentro para el que el elenco de la Quinta Región planteó una beneficiosa propuesta para ambos equipos hacia Pablo Milad y la ANFP.

Resulta que César Villegas, presidente y dueño de Limache, hizo llegar una carta a Milad en la que abordan este escenario de la final ante Huachipato y donde piden al timonel del ente rector del fútbol chileno precios populares para la venta de entradas de dicha final copera en tierras rancagüinas.

👏 La destacable petición de Limache a la ANFP que beneficia también a Huachipato

Esta final de la Copa Chile 2025 se jugará el próximo 10 de diciembre, por lo que hay margen de poder aplicar ciertos cambios que surjan de ideas de los equipos participantes, en este caso lo ocurrido con la petición desde el cuadro Cervecero.

En la carta limachina firmada por César Villegas se señala que: “Queremos solicitar llevar adelante una venta de tickets a un menor valor para la final de Copa Chile. La idea es que se ponga a disposición de las hinchadas, tanto de Deportes Limache como de Huachipato, 2 mil entradas (4 mil tickets en total) a un valor de mil pesos cada una“.

“Esta solicitud se basa en los costos de traslados, alimentación, fecha en que se disputa la final, gastos en los últimos partidos de la Liga, entre otras razones que tendrán los hinchas tanto de nuestro equipo como del rival. Poner algunas de la entradas a un menor valor permitirá tener un gesto con todos aquellos fanáticos que viajarán, tanto desde Talcahuano como de Limache, a esta final histórica para nuestra institución“, remarcan en la misiva, dando a entender que es una propuesta que va en bien de los recursos de ambos clubes, algo que seguramente tendrá buena acogida de parte de Huachipato y habrá que esperar por si Milad y la ANFP le dan el visto bueno.

Limache y Huachipato se medirán el próximo 10 de diciembre en El Teniente/ © Photosport

📆 ¿Cuándo se jugará la final de Copa Chile entre Limache y Huachipato?

La final de la Copa Chile 2025 entre Deportes Limache y Huachipato se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre, desde las 20:00 horas de nuestro país.