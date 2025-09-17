El nombre de Sergio Jadue volvió a encender la polémica en el fútbol chileno. Esta vez no por un fallo judicial ni por su vínculo con el FIFAGate, sino por un cruce directo con el periodista Milton Millas, quien aseguró públicamente que el ex presidente de la ANFP estaría planeando su regreso a Quilín.

Lejos de dejar pasar el comentario, Jadue reaccionó con furia y filtró un mensaje cargado de insultos, donde acuñó el término “Miltonteras” para desmentir la versión. El intercambio no tardó en viralizarse y reabrir el debate sobre la figura del exdirigente, hoy inhabilitado de por vida por la FIFA.

🔥 ¿Qué dijo Milton Millas sobre un supuesto regreso de Jadue?

El periodista sorprendió en un podcast de The Clinic al asegurar que Sergio Jadue le había confesado su intención de volver al sillón presidencial del fútbol chileno.

“Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, señaló Millas.

La información generó un verdadero terremoto, considerando que Jadue renunció en 2015 en medio del FIFAGate y desde entonces reside en Estados Unidos como testigo protegido.

⚖️ ¿Por qué Jadue no puede volver a la ANFP?

Una resolución de la FIFA del año 2016 establece que Sergio Jadue “queda inhabilitado de por vida para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional”, debido a su rol en los casos de corrupción que sacudieron a la Conmebol.

En simple: no existe ninguna posibilidad reglamentaria para que regrese al fútbol chileno.

💬 La dura respuesta de Jadue: “Miltonteras”

El ex dirigente no tardó en reaccionar y envió un mensaje de WhatsApp a Millas, al que tuvo acceso RedGol en exclusiva. Ahí descargó toda su molestia con palabras que encendieron la polémica:

“Veo que el término Miltonteras es uno de los mejores y justos apodos que existen en el fútbol chileno”, escribió con evidente enojo.

Además, aclaró categóricamente: “Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno. Eso no tan solo es una mentira, sino que es una tontera. Típico tuyo”. Incluso cerró con insultos personales, tratándolo de “huevón y estúpido (sic)”.

📌 Jadue y su salida del fútbol chileno

Sergio Jadue fue presidente de la ANFP entre 2011 y 2015. Durante su mandato, Chile logró la histórica Copa América 2015, pero semanas después renunció en medio del escándalo del FIFAGate. Hoy permanece en Estados Unidos, colaborando con la justicia norteamericana.

Su figura sigue generando divisiones en el fútbol nacional: para algunos, un dirigente que consiguió logros deportivos inéditos; para otros, el rostro de la corrupción en Sudamérica.

👉 Sigue toda la cobertura de los escándalos y reapariciones de Sergio Jadue, solo en Al Aire Libre.