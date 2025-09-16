El nombre de Sergio Jadue vuelve a encender al fútbol chileno. A casi una década del escándalo del FIFAGate, el ex presidente de la ANFP reaparece con un anuncio que sacude la escena dirigencial: según una conversación revelada por Milton Millas, Jadue asegura que quiere regresar al país y volver a sentarse en la testera del balompié nacional.

🔥 ¿Qué dijo Sergio Jadue sobre su futuro en la ANFP?

El fantasma de Sergio Jadue volvió a instalarse en la agenda futbolera. El ex presidente de la ANFP, marginado tras el escándalo del FIFAGate, reaparece ahora con un plan que pocos imaginaban: volver al país y postularse nuevamente como presidente del fútbol chileno.

La revelación salió a la luz en el podcast El Gerente, de The Clinic, donde el histórico comentarista Milton Millas relató una charla privada con el exdirigente.

“Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, aseguró Millas.

⚽ ¿Cómo surgió esta inesperada confesión?

Millas explicó que, tras criticarlo públicamente en televisión, Jadue lo contactó para responderle:

“Me llamó Jadue, te juro. Cuando fui al programa, dije que era mal presidente. Como dirigente hizo algunas cosas, en lo deportivo, pero lo hizo mal en lo otro. Los problemas de plata son insoslayables”.

Lejos de desmentir su rol en los escándalos, el exdirigente habría insistido en que aún conserva respaldo y que su nombre sigue vigente entre hinchas y dirigentes.

🚨 ¿Qué significa esta declaración para el fútbol chileno?

La posibilidad de un “retorno” de Jadue genera rechazo en gran parte del ambiente futbolero, considerando las causas judiciales que aún arrastra en Estados Unidos.

“Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazos en el aeropuerto que Jadue: bajo 10 kilos en 15 días. Yo no entiendo por qué todavía no terminan el juicio con él”, relató Millas, recordando el turbulento 2015.

La confesión, más allá de lo realista que sea, reabrió el debate en redes sociales: ¿es una provocación o una jugada que busca instalar nuevamente su nombre?

🏆 Jadue y su sombra en el fútbol chileno

Sergio Jadue dejó el poder hace ya una década, pero su figura aún genera división. Mientras algunos recuerdan los títulos de la Generación Dorada, la mayoría lo responsabiliza del bochorno que llevó al fútbol chileno a las portadas mundiales.

Su supuesta intención de volver a la ANFP solo confirma que, incluso en silencio, el nombre Jadue sigue siendo sinónimo de polémica. Sigue todos los detalles de esto y más solo por Al Aire Libre.