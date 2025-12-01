Sergio Jadue volvió a realizar una aparición pública, la segunda de este 2025, justo cuando se cumplen 10 años de su salida de la ANFP y la “explosión” de su escándalo de corrupción, participando de forma activa en el FIFA Gate.

Lo curioso es que, a diferencia de la entrevista anterior en que solo hizo alarde de las “mañas” que utilizó en la Copa América 2015, ahora Jadue tuvo una fuerte autocrítica, que llega a sorprender a todos los que conocen su historia.

🗣️ La autocrítica inesperada de Sergio Jadue por el FIFA Gate

En el marco del Podcast “¿De qué lado estás?” de Europa Beat, Sergio Jadue hizo un análisis superficial de sus delitos y las consecuencias que tuvo.

“Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, señaló Jadue.

También señaló que: “Vine a Estados Unidos, me hice responsable de mis actos. Más fácil era quedarme en Chile. La FIFA me sancionó”.

Además, Jadue aseguró algo que sabíamos, pero que es bueno tener de su boca: que dirigentes que fueron parte de sus irregularidades “muchos continúan en el fútbol chileno”.

🧐 Las frases de soberbia y nuevas críticas de Sergio Jadue

De todas maneras, la entrevista también dio cuenta de soberbias declaraciones de Sergio Jadue, con pequeños extractos en los que señaló: “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan” y “yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar”.

Finalmente, criticó de forma indirecta a Pablo Milad, asegurando que “yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, añadiendo cuestionamientos a Christiane Endler: “Yo le quiero decir que me molestó mucho que renunciara a la Selección Chilena”.

