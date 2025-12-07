Inter Miami se quedó con la MLS Cup después de vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, una noche histórica para los de Florida y también para Maximiliano Falcón. El uruguayo, que dejó Colo Colo envuelto en polémica, levantó otro trofeo en Estados Unidos en medio de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

En ese ambiente de fiesta, el Peluca habló con ESPN y sus palabras llegaron de inmediato a Chile. Lo que parecía una simple reflexión pospartido terminó transformándose en un mensaje que no cayó del todo bien en el Monumental.

🏆 La frase de Maxi Falcón que enfureció al colocolino

Consultado sobre lo que significaba este logro, el defensor no dudó en expresar su admiración por los cracks con los que compartió camarín: “Yo siempre lo dije desde el primer momento que Leo (Messi) era mi ídolo. Se me presentó la oferta e hice lo posible por venir”, afirmó, todavía con la medalla en el pecho.

Pero la frase que removió al hincha albo llegó segundos después, cuando se refirió directamente a sus títulos anteriores: “Bueno, obviamente que yo había salido campeón antes varias veces, pero esto ha tenido un sabor diferente porque, bueno, con los jugadores que lo hice…”, lanzó, apuntando directamente a la jerarquía del plantel de Miami.

Un comentario que para muchos sonó a ninguneo considerando que en Colo Colo obtuvo seis títulos, entre ellos dos de Primera División.