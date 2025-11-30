El uruguayo Maximiliano Falcón vez que puede deja en claro que no olvida a Colo Colo pese a su bullada salida del club a fines del pasado 2024 y seguramente que en Pedrero extrañan la solidez defensiva que aportó el pelucón en su estadía en el club, sobre todo luego de que en las últimas horas tuviese una enorme alegría en el fútbol de los Estados Unidos mientras que el Cacique sufre con un nebuloso panorama de cara a la próxima temporada.

Falcón levantó su primer título junto al Inter Miami en la MLS luego que el elenco donde figura también Lionel Messi lograra vencer con un categórico 5-1 a New York City en la final de la Conferencia Este de esta temporada 2025, inaugurando así su palmarés fuera de Sudamérica.

⚽La felicidad absoluta de Falcón: ¿Lo llorarán en Colo Colo?

Con este primer gran logro de Inter Miami en la presente temporada Falcón consigue levantar un trofeo fuera de lo que logró en Colo Colo, donde se proclamó campeón en seis oportunidades con dos títulos del Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopas del fútbol chileno.

Un escenario del cual goza el zaguero de 28 años y que se aleja bastante de lo que vive el Cacique hoy por hoy, en un año centenario para el olvido y sobre todo luego de la reciente derrota que sufrieron a manos de Cobresal en El Salvador por la penúltima fecha del torneo.

Traspié en el norte que más encima hipotecó las chances de Colo Colo de cazar un boleto a la próxima Copa Sudamericana en una paupérrima presentación ante los mineros que apuntó las críticas sobre todo a la defensa alba compuesta por Emiliano Amor y Sebastián Vegas, algo que de seguro hace llorar en Macul a un Falcón que les dio una solidez defensiva que nunca se repitió este año.

Así las cosas, en Colo Colo deberán enfocarse en lo suyo y poner la mira en su último partido del Campeonato Nacional, cuando el próximo domingo 7 de diciembre reciban en el Estadio Monumental a Audax Italiano desde las 18:00 horas de nuestro país, un encuentro que será la última bala del Popular en su intento de tener presencia internacional el próximo año, aunque también dependerán de otros resultados que les favorezcan en la tabla.