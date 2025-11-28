Colo Colo quedó muy complicado en su lucha por ir a la Copa Sudamericana 2026: los Albos ya no dependen de sí mismos y deben estar pendientes de varios partidos, los que pueden marcar su clasificación o el adiós a torneos internacionales.

Son 6 duelos los que definirán la suerte del Cacique (pese a que estamos en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025) y a ellos solo les queda uno por jugar ante Audax Italiano.

😱 Los 6 partidos que definirán la suerte de Colo Colo de cara a la Sudamericana

Tras la caída por 3-0 ante Cobresal, Colo Colo (44 puntos) necesita la ayuda del propio elenco minero (47), además de Audax Italiano (46), Palestino (45) y Huachipato (41), ya que son todos elencos con posibilidad de quedar dentro y fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El partido más importante para los Albos es el de Audax contra Ñublense, de este lunes, ya que si los Tanos no ganan (es decir, empatan o pierden), el Cacique vuelve a depender de sí mismo en la última fecha, ya que juega precisamente contra el elenco itálico.

Después, el elenco de Fernando Ortiz debe estar pendiente de Palestino, escuadra que tiene por delante partidos ante La Serena y Huachipato, en los que a Colo Colo le sirve que no sumen más de dos puntos.

Los Acereros también tienen algo que decir en esta lucha. Si ganan sus duelos ante U Católica y Palestino, llegan a 47 puntos, mismo techo que tiene el Cacique, por lo que le sirve que se enreden en uno de los duelos, para no entrar en la disputa de la diferencia de gol. De todas maneras, a Huachipato le queda la final de la Copa Chile, torneo que si gana le da clasificación a la Libertadores, por lo que se olvidaría de la Sudamericana.

Si ya no se le da ninguno de estos resultados a Colo Colo, lo último que debe esperar es que Cobresal pierda en la última fecha contra Ñublense, ya que así el Cacique tiene la posibilidad de alcanzarlo en puntaje si le gana a Audax, pero superarlo en diferencia de gol.

📋 Los partidos que definen la clasificación de Colo Colo: