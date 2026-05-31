Datos Clave Nández Queda Fuera: La gran ausencia de la lista confirmada por Bielsa este domingo. Grupo H Difícil: Uruguay enfrenta a Arabia, Cabo Verde y cierra ante España. Debut el 15: La Celeste abre el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita.

Uruguay ya tiene su lista para el Mundial 2026. Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste, confirmó este domingo 31 de mayo los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo, con figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez y Manuel Ugarte como las grandes referencias de una nómina que combina experiencia internacional y nombres que militan en los mejores clubes del mundo. La principal ausencia es Nahitan Nández, cuya baja se había anticipado en los días previos.

La Celeste quedó encuadrada en el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, una llave que sobre el papel luce manejable en sus primeros dos encuentros pero que cierra con un duelo de alto voltaje ante la Roja española. La fecha de debut ya está marcada en el calendario: 15 de junio.

Con la lista confirmada, todo el foco ahora está puesto en cómo armó Bielsa su nómina y qué nombres quedaron dentro y fuera de la convocatoria definitiva.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

El plantel de Bielsa tiene presencia en los principales clubes de Europa y América. Sin grandes sorpresas, el argentino apostó por continuidad respecto a las Eliminatorias Sudamericanas, donde Uruguay clasificó con autoridad.

Arqueros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional) y Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Nápoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La gran ausencia: Nahitan Nández

La baja más comentada es la de Nahitan Nández, volante que había tenido protagonismo en las Eliminatorias Sudamericanas y que muchos daban por seguro en la lista final. Su ausencia se filtró en los días previos y Bielsa optó por no incluirlo en la nómina definitiva.

El resto de la convocatoria no generó mayores polémicas. Bielsa mantiene una columna vertebral reconocible, con Valverde como motor en el mediocampo y Darwin Núñez como referencia ofensiva, aunque el delantero llega desde la Liga Saudí con el Al-Hilal, lo que abre interrogantes sobre su ritmo competitivo de cara al torneo.

El camino de Uruguay en el Grupo H

La Celeste tiene un calendario que invita al optimismo en la primera fase. Debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita, luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España, el rival más exigente del grupo.

Superar la fase inicial es el objetivo mínimo para un equipo que llegó a cuartos de final en Qatar 2022. Bielsa ha construido un esquema de juego intenso y colectivo a lo largo de las Eliminatorias, y el Mundial será la prueba de fuego definitiva para su proyecto al mando de la Celeste.